香港个股：李嘉诚旗下企业对澳洲Envestra提不具约束收购建议，早盘股价上涨

路透香港5月9日 - 亚洲首富李嘉诚旗下三家企业联合对澳洲天然气配气商Envestra Limited 提出一项不具约束及有条件收购建议后，早盘股价上涨。

李嘉诚旗下的长江基建 、长江实业 及电能实业 周四晚间在联交所一份联合声明中称，由其合组的财团已向Envestra提交不具约束收购建议，作价为现金每股16.32澳元。

这一出价对Envestra的估值为23.7亿澳元（22.1亿美元）。投行瑞银的报告称，收购价格合理，并预期未计潜在的税务减省，交易会令长江基建及电能实业盈利增加3-4%。

香港时间11:01，长江基建升2.77%，报51.95港元；长实及电能实业分别涨0.32%及1.66%，报125.5港元及67.25港元。大市恒生指数 则跌0.19%。

现时长江基建持有Envestra约17.46%股份权益。财团表示，倘不具约束收购建议成为正式建议，财团拟成立一间实体，预期由财团各成员各持有三分之一权益。

财团最终会否提出正式之具约束要约，将取决于多项先决条件能否达成或获豁免，包括尽职审查结果获信纳、Envestra财政状况及营运之若干假设获确认、获财团成员之董事会批准，以及由Envestra与财团订立落实出价协议。

而任何该要约须受多项条件所限，包括要求财团及其联营公司拥有Envestra股份50%以上相关权益之最低接纳条件、取得澳洲外国投资审查委员会之批准、获Envestra之金融机构提供若干保证，以及并无任何根据Australian Corporations Act下之“订明事件”。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)