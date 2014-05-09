中国汇市：人民币早盘微幅走弱，通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

* 人民币即期早盘微幅走弱

* 跟随中间价方向

* 4月中国通胀数据弱于预期

* 对冲贸易数据带来的乐观预期

路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘微幅回落，跟随中间价方向指引。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期，令昨天贸易数据带来的乐观情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡，波动区间明显收窄。

一外资行交易员表示，4月份CPI差强人意，让人担心国内经济复苏的强度。“4月出口好转主要是受欧美需求转强拉动的，虽然下半年受这个因素人民币应该还是会走强，但短期走势还是需要观察国内经济数据。”

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低于市场平均预期，基本处于预期下限。汇率上看，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能不大，除非未来贸易数据非常强劲。

中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。

北京时间11:11，人民币兑美元即期报6.2298元，上日收报6.2280元。今日人民币兑美元中间价 为6.1581元，上日中间价为6.1557元。

全球汇市方面，欧元周五早盘持稳，此前在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的温和言论打压下，自周四所及两年半高位回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2135/55，上日尾盘为6.207。

北京时间11:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2297/04元，上一交易日尾盘报6.2313元。