中国汇市：人民币早盘微幅走弱，通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 人民币即期早盘微幅走弱
* 跟随中间价方向
* 4月中国通胀数据弱于预期
* 对冲贸易数据带来的乐观预期
路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘微幅回落，跟随中间价方向指引。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期，令昨天贸易数据带来的乐观情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡，波动区间明显收窄。
一外资行交易员表示，4月份CPI差强人意，让人担心国内经济复苏的强度。“4月出口好转主要是受欧美需求转强拉动的，虽然下半年受这个因素人民币应该还是会走强，但短期走势还是需要观察国内经济数据。”
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低于市场平均预期，基本处于预期下限。汇率上看，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能不大，除非未来贸易数据非常强劲。
中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。
北京时间11:11，人民币兑美元即期报6.2298元，上日收报6.2280元。今日人民币兑美元中间价 为6.1581元，上日中间价为6.1557元。
全球汇市方面，欧元周五早盘持稳，此前在欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的温和言论打压下，自周四所及两年半高位回落。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2135/55，上日尾盘为6.207。
北京时间11:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2297/04元，上一交易日尾盘报6.2313元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。