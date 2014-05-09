《热点透视》欧美英日央行为何迟迟不愿采取大动作

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 王冠中

路透伦敦5月8日 - 欧洲、美国、英国和日本的央行至少在某种程度上均采行不同的政策模式。但他们有一个共同的特质，就是极度不愿转换政策方向。

欧洲央行周四再次拒绝透过大规模刺激措施来回应通缩迹象。而在同一天，英国央行也按兵不动，忽视房市泡沫和强劲经济成长的种种证据。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三找到了无须加快紧缩政策脚步的理由，也就是房市表现相对疲弱。此外，日本央行则决心维持足够具刺激性的政策，回应因消费税上调可能造成的需求放缓。

延续既定政策或许是种下意识的倾向。然而，货币当局仍能提出或许有些牵强但仍算有力的经济论据予以支持。当前的金融、经济、政治和货币情况相当脆弱，因此任何微小的改变都可能造成重大冲击。没有人真的了解各个因素会如何相互影响。

金融危机及后续的深度衰退，使得央行先前简单行为模式的专业性信用扫地。在此之前，央行官员高谈阔论“反应机制”，即失业率或通胀率某种程度的改变，会自然推动政策进行既定的适当调整。但实际上，货币政策并非机械式的反应过程，而更像是在各种因素中取得平衡的特技表演。

所有央行官员都会担心，若利率或货币政策调整过快，仍在修复中的金融体系可能崩溃。金融资产估值扬升会让每个人都感到紧张；日本情况则刚好相反，物价下滑才更让人担忧。

欧洲央行也得担心抱持国家主义的德国官员，以及不理性的主权债交易商。美联储除了自身已承诺不急于紧缩政策外，还得面对糟糕的房屋融资体系。而英国央行则对房市泡沫破灭可能造成衰退的风险心知肚明。