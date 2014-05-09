香港个股：雅居乐地产再度联手马来西亚机构在吉隆坡购地

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 中国房地产商--雅居乐地产 宣布，与马来西亚的丽阳机构（Tropicana Corporation Berhad） 联手，以约4.48亿马币（约8.55亿元人民币）购入一幅位于吉隆坡的地块，雅居乐将占七成权益。
这是继雅居乐今年1月与马来西亚的辟捷发展控股有限公司（PJ Development Holdings Berhad） 合作购入吉隆坡房地产项目后，另一个于当地的地产项目。
该公司新闻稿称，这次与丽阳机构联手买入的土地占地面积为1.27万平方米，预计建筑面积为12.7万平方米，相当于每平方米楼面地价6,716元人民币。地块位于吉隆坡市中心Bukit Bintang，邻近皇家高尔夫球场、博物馆、酒店、医院等配套设施。
雅居乐管理层表示，未来公司会继续专注中国房地产发展，倘遇到合适的海外发展机遇，亦会审慎考虑。
雅居乐周五早盘中段股价跌1.05%，报5.67港元，过去一个月下滑逾17%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。