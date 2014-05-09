韩国股市：早盘小涨，消费品个股涨势抵销外资卖压

路透首尔5月9日 - 韩国股市周五早盘小涨，此前化妆品公司AmorePacific Corp 公布强劲的季度获利，推动部分消费品个股上涨，抵销了外资持续卖股的影响。

韩股综合股价指数 上涨0.2%，报1,953.48点，但本周以来跌0.3%，料连续第三周周线下降。

“盘面缺乏主导市场的因素，而外资继续卖超，因此减少了大涨的可能。”汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak称。

韩元近来大幅升值令外国投资者退却，近中午时分，外资在韩国股市卖超658亿韩元，料连续第七日卖超。

AmorePacific Corp 大涨12.8%，此前该公司公布季度营业利润增加25%，因对东南亚出口成长。其母公司太平洋集团(AmorePacific) 跳升7.6%。(完)