韩国股市：早盘小涨，消费品个股涨势抵销外资卖压

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透首尔5月9日 - 韩国股市周五早盘小涨，此前化妆品公司AmorePacific Corp 公布强劲的季度获利，推动部分消费品个股上涨，抵销了外资持续卖股的影响。
韩股综合股价指数 上涨0.2%，报1,953.48点，但本周以来跌0.3%，料连续第三周周线下降。
“盘面缺乏主导市场的因素，而外资继续卖超，因此减少了大涨的可能。”汉阳证券市场分析师Lim Dong-rak称。
韩元近来大幅升值令外国投资者退却，近中午时分，外资在韩国股市卖超658亿韩元，料连续第七日卖超。
AmorePacific Corp 大涨12.8%，此前该公司公布季度营业利润增加25%，因对东南亚出口成长。其母公司太平洋集团(AmorePacific) 跳升7.6%。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。