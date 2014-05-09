台湾债市：RP利率向区间低位靠拢，分配不均但资金充沛

路透台北5月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持续向区间低档靠拢。交易员称，今日有245亿台币国库券交割，此外，仍有部分投信赎回，令资金分配略有不均，惟无碍调度，到期续做利率往区间低档调整。

展望下周，他们表示，周三预计有300亿台币的10年增额公债将发行，且因逢月中例行资金需求日，预料分配不均的状况不易改善。不过整体资金供给相当充沛，且券源短少状况难改，利率料将持平于既有区间。

“有部分基金赎回，但量还好，虽然不均，但依然不缺钱。”一证券商交易员说。

另一大型票券商交易员则称，今日投信赎回已较上日明显减少，由于缺券状况依旧，下周利率应该会持稳。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.55%已稀缺；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%亦稀缺。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。

今日除国库券交割外，尚有台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及泰谷光电 可转债10亿台币交割。