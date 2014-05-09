台湾债市：RP利率向区间低位靠拢，分配不均但资金充沛

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持续向区间低档靠拢。交易员称，今日有245亿台币国库券交割，此外，仍有部分投信赎回，令资金分配略有不均，惟无碍调度，到期续做利率往区间低档调整。
展望下周，他们表示，周三预计有300亿台币的10年增额公债将发行，且因逢月中例行资金需求日，预料分配不均的状况不易改善。不过整体资金供给相当充沛，且券源短少状况难改，利率料将持平于既有区间。
“有部分基金赎回，但量还好，虽然不均，但依然不缺钱。”一证券商交易员说。
另一大型票券商交易员则称，今日投信赎回已较上日明显减少，由于缺券状况依旧，下周利率应该会持稳。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.55%已稀缺；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%亦稀缺。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，均同于上日。
今日除国库券交割外，尚有台新金控 旗下台新银行金融债20亿台币及泰谷光电 可转债10亿台币交割。
下周主要交割紧缩因子包括周一富旺国际可转债4亿台币、周三10年增额公债103/6R预计300亿台币、周四台北富邦银行金融债100亿台币、周五台新银行金融债30亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。