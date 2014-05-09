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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 11:30 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘近持平，本周可望连两周升值

路透首尔5月9日 - 韩元兑美元 周五早盘近持平，报1,022.2。本周迄今已上涨0.8%，可望连续两周升值。

0232GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,022.2 1,022.6

日圆/韩元 10.0501/551 10.0551

韩国公债期货 * 105.94 105.91

韩国综合股价指数 1,953.48 1,950.60

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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