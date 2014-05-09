中国新债：国开行首支柜台债完成发行，单一个人客户最高购2,500万元

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月9日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周五表示，国家开发银行 首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行，标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。
国开行该期债券期限一年，票面利率4.5%，通过工行境内网点及电子银行向社会公众共发行20亿元人民币。个人投资者和非金融机构投资者分别认购了15.45亿元和4.55亿元。据知情人士透露，其中，有一位个人客户就购买了2,500万元该债券。
“从最终发行情况看，国开行金融债券凭借其安全性高、收益性好、流动性强、投资门槛起点低等优点吸引了个人及非金融机构投资者的热情认购。”工行有关人士称。
工商银行是中国首家面向社会大众销售国开债的商业银行。该行表示，下一步还将陆续推出其他政府支持机构债券等柜台债券创新品种，国开行也将积极在商业银行柜台发行品种更为丰富的债券产品。
据了解，该支债券将于5月13日上市交易，工商银行将为客户提供双边报价做市服务，客户可以通过工行网上银行、手机银行和境内营业网点在交易时段内随时买卖这支债券，交易资金实时清算。
此前，工行有关人士对路透表示，客户购买的国开债可以在该行办理质押贷款。同时，个人客户购买免利息所得税，价差收入亦应暂不收税。
中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。
国开行是政策性金融债供给大户，以2013年为例，国开行在银行间债市发行人民币金融债逾1.1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行当年发行量之和还要多。
柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，具有安全性高、收益性好、流动性强、交易起点低等优点。此前，在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。