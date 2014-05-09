中国新债：国开行首支柜台债完成发行，单一个人客户最高购2,500万元

路透北京5月9日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周五表示，国家开发银行 首支银行柜台金融债券已通过该行完成发行，标志着银行柜台债券业务进入全新阶段。

国开行该期债券期限一年，票面利率4.5%，通过工行境内网点及电子银行向社会公众共发行20亿元人民币。个人投资者和非金融机构投资者分别认购了15.45亿元和4.55亿元。据知情人士透露，其中，有一位个人客户就购买了2,500万元该债券。

“从最终发行情况看，国开行金融债券凭借其安全性高、收益性好、流动性强、投资门槛起点低等优点吸引了个人及非金融机构投资者的热情认购。”工行有关人士称。

工商银行是中国首家面向社会大众销售国开债的商业银行。该行表示，下一步还将陆续推出其他政府支持机构债券等柜台债券创新品种，国开行也将积极在商业银行柜台发行品种更为丰富的债券产品。

据了解，该支债券将于5月13日上市交易，工商银行将为客户提供双边报价做市服务，客户可以通过工行网上银行、手机银行和境内营业网点在交易时段内随时买卖这支债券，交易资金实时清算。

此前，工行有关人士对路透表示，客户购买的国开债可以在该行办理质押贷款。同时，个人客户购买免利息所得税，价差收入亦应暂不收税。

中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。

国开行是政策性金融债供给大户，以2013年为例，国开行在银行间债市发行人民币金融债逾1.1万亿元，这一规模较农业发展银行和进出口银行当年发行量之和还要多。