全球金融：花旗自2002年来首度称霸外汇交易市场，挤下德意志银行

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 花旗终结德意志十连霸的纪录
* 前五大银行在外汇市场占有率达60.62%
路透东京5月9日 - 欧洲货币杂志的一项调查结果显示，花旗集团拿下外汇交易市场占有率之冠，为2002年以来首见。
这项2014年度调查中，花旗挤下先前连续九年夺冠的德意志银行 ，使之屈居第二。
周四晚间公布的这项调查结果显示，在每日成交额达5.3万亿(兆)美元的外汇市场中，花旗的占有率为16.04%，高于去年的14.90%。
德意志银行则以15.67%的微弱差距落居下方，但也高于去年的15.18%。
外汇交易市占率前十大银行排行榜中，上升最快的是美银美林 ，该公司排名从去年的第10名跃升为第七名。
苏格兰皇家银行 市占率则大幅减少，从2013年的5.62%下滑至3.25%，排名从第七掉到第八。苏皇最好的成绩是在2009年时拿下第四名。
前五大银行的市占率从57.36%上升至60.62%。
2014年 2013年
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银行排名 占有率 银行排名 占有率
1 花旗 16.04% 德意志银行 15.18%
2 德意志银行 15.67% 花旗 14.90%
3 巴克莱 10.91% 巴克莱 10.24%
4 瑞银集团 10.88% 瑞银集团 10.11%
5 汇丰集团 7.12% 汇丰集团 6.93%
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(完)
(编译 张明钧; 审校 王翔琼/徐文焰)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。