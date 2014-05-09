中国股市：沪综指小幅收跌，数据显示经济不振拖累大盘走弱

路透北京5月9日 - 中国股市沪综指 周五缩量收跌。今日受PPI等数据偏弱影响，大盘继续弱势震荡，个股普跌。分析师指出，当前经济不振，尤其是房地产行业逐步降温对市场影响较大，股指继续处于回落通道内。
沪综指收报2,011.241点，跌4.0326点或0.2%，本周沪综指累计跌 0.75%；上证A股今日成交额574亿元人民币，上日成交金额为594亿元。
“短期市场机会较少，重建蓝筹股没有信心，成长股回调压力较大，所以指数确实还是处于一个回落的通道内。”国都证券分析师肖世俊表示。
他并表示，PPI数据低于预期，反映目前整个工业增速下行，需求疲软，对工业企业盈利压力较大，料企业利润仍将回落。
中国国家统计局周五公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%，涨幅为18个月低点。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，为连续第26个月负增长。分析师认为，CPI和PPI都有通缩的征兆。
肖世俊并表示，市场对优先股融资早有预期，相关消息短期影响不大。
按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周四称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。
上证银行股指数 今日收升0.17%；农业银行 收升0.42%。
沪深300指数 收报2,133.911点，跌0.07%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,136.2点，跌0.05%，成交639,390手。（完）