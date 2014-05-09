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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 17:05 BJT

台湾汇市：台币微幅收跌，下周料以盘待变

* 股汇均不明朗交易盘退却
    * 30元关卡短线料难突破
    * 下周实质交投区估在30.000-30.200

    路透台北5月9日 - 台币兑美元  周五微幅收低0.8分。在国际汇市没有
表态且台股高档震荡之际，汇市交易盘缩手以拖待变。而具实质需求的进出口商亦在狭幅区
间内有序抛补，令台币在既有区间内来回，下周若无消息面指引，料将延续本周平稳表现。

    汇银人士指出，市场当前对外资动向的判断分歧，因汇市低量交投中外资汇入汇出均见
。而市场一方面看好欧洲若祭出宽松措施将再度嘉惠台币资产，一方面又担忧台股在企业财
报结束后回档整理，各方因素拉锯之下，只能以区间视之。
            
    〞之前本来觉得破30元大关有机会，现在就卡住了...下礼拜要升破看起来是很难。〞
一本地银行交易员说。
    
    台币周线微涨0.12%，同时间韩元则收高0.58%；累计今年以来台币走低约0.75%，韩元
则上涨3.03%。
    
    交易员指出，此前交易员参考度较高的韩元 及人民币 ，近来均与
台币渐行渐远，而且本周以来也都陷入整理，显见国际汇市仍难以捉摸。尽管部分交易员看
好新兴亚币略略偏强，但也认为续升空间不大。
    
    他们指出，时序进入5月下半月后，股汇市均有机会较为明朗。
                 
    汇银人士预估，下周台币实质交易区间在30.000-30.200；今日台币实质交易区间主要
在30.085-30.126，上日则在30.080-30.127。       
   
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价已连续
多日相同不变；一个月远汇报价 盘后报价则已来到30.080/30.090左右，上日
纽约盘收在30.020。
       
    台湾股市 周五收低0.46%，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超56
.46亿台币，再度由买超转为卖超。 
    
    新兴汇市部分，菲律宾披索和马币(林吉特)周五攀升，受菲律宾和马来西亚收紧货币政
策的预期提振，在新兴亚币中涨幅居前。 
    
    下周全球重要经济事件及数据：
    5/11(日)：美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)；
    5/12(一)：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话、美国4月联邦预算；
    5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦
储备银行总裁拉克尔在研讨会致词、美国4月零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业
库存；
    5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数；
    5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、
美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜
企业公布首季财报截止日；
    5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔
发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信
心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.175    30.167   30.085-30.175   30.165     6.56    5.68
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.172    30.161   30.085-30.172   30.160     3.04    2.41
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.045/-0.035       -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.185/-0.165       -0.190/-0.170
 (完)
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