台湾汇市：台币微幅收跌，下周料以盘待变

* 股汇均不明朗交易盘退却 * 30元关卡短线料难突破 * 下周实质交投区估在30.000-30.200 路透台北5月9日 - 台币兑美元 周五微幅收低0.8分。在国际汇市没有 表态且台股高档震荡之际，汇市交易盘缩手以拖待变。而具实质需求的进出口商亦在狭幅区 间内有序抛补，令台币在既有区间内来回，下周若无消息面指引，料将延续本周平稳表现。 汇银人士指出，市场当前对外资动向的判断分歧，因汇市低量交投中外资汇入汇出均见 。而市场一方面看好欧洲若祭出宽松措施将再度嘉惠台币资产，一方面又担忧台股在企业财 报结束后回档整理，各方因素拉锯之下，只能以区间视之。 〞之前本来觉得破30元大关有机会，现在就卡住了...下礼拜要升破看起来是很难。〞 一本地银行交易员说。 台币周线微涨0.12%，同时间韩元则收高0.58%；累计今年以来台币走低约0.75%，韩元 则上涨3.03%。 交易员指出，此前交易员参考度较高的韩元 及人民币 ，近来均与 台币渐行渐远，而且本周以来也都陷入整理，显见国际汇市仍难以捉摸。尽管部分交易员看 好新兴亚币略略偏强，但也认为续升空间不大。 他们指出，时序进入5月下半月后，股汇市均有机会较为明朗。 汇银人士预估，下周台币实质交易区间在30.000-30.200；今日台币实质交易区间主要 在30.085-30.126，上日则在30.080-30.127。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价已连续 多日相同不变；一个月远汇报价 盘后报价则已来到30.080/30.090左右，上日 纽约盘收在30.020。 台湾股市 周五收低0.46%，台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超56 .46亿台币，再度由买超转为卖超。 新兴汇市部分，菲律宾披索和马币(林吉特)周五攀升，受菲律宾和马来西亚收紧货币政 策的预期提振，在新兴亚币中涨幅居前。 下周全球重要经济事件及数据： 5/11(日)：美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)； 5/12(一)：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话、美国4月联邦预算； 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔在研讨会致词、美国4月零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业 库存； 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数； 5/15(四)：美联储主席叶伦在全国小型企业周活动讲话、日本央行总裁黑田东彦讲话、 美国4月消费者物价指数(CPI)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜 企业公布首季财报截止日； 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔 发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信 心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.175 30.167 30.085-30.175 30.165 6.56 5.68 元太外汇经纪公司 30.172 30.161 30.085-30.172 30.160 3.04 2.41 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.185/-0.165 -0.190/-0.170 (完)