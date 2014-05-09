《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月5日-9日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计收高0.5%，中止此前连续三周贬值走势。五一节 后购汇较之上月末明显减少，使得本周前三天的涨幅一度阔达400余点子。剩余两天出台优 于预期的贸易顺差数据和低于预期的CPI数据，令市场再次失去方向。短期内料持续弱势盘 整，等候更多方向指引。 公开市场操作: --中国银行间市场资金面在五一长假后一周重回宽松局面，央行公开市场顺势转为净回 笼，但幅度温和，市场情绪暂偏乐观。分析人士指出，宏观经济处下行通道，流动性大幅放 松或收紧条件均不具备，维持金融市场稳定仍是主基调，货币政策短期大幅调整概率并不大 。 市场人士指出，短期货币政策调控仍是公开市场为主要工具，只是随着半年末时点到来 ，市场对未来公开市场操作关注有加。预计央行仍将灵活操作，资金宽松格局下，正回购滚 动概率较大，而6月末不排除转为逆回购操作，资金面再现风波可能不大。 债市: --中国银行间债市当周现券收益率大幅下行，中长端跌幅更大。市场人士表示，弱经济和 宽资金增强了机构对债券当前介入时机的认可，情绪乐观需求很热，推动一二级市场收益率 互动下行。短期牛市动能仍在，然大幅下行后风险也不得不防，一些机构青睐攻守兼备的中 短期债。 票据: --中国票据市场转贴价格当周有所下行，因五一假期过后流动性持续充裕。同时票据供给 较节前也有所增加，供求渐趋平衡。一般来说，中旬前票据价格仍有走低惯性，不过因资金 价格已处相对低位，转贴利率续降空间受限。 股市: --中国股市沪综指当周在2,000点附近震荡，护盘虽一直未有间断但明显趋弱，量能不足 制约盘中反弹，全周沪综指累计跌0.75%。技术面显示，各指标开始全面向坏，后市大盘料 持续弱势震荡。料国务院最新发布的关于促进资本市场健康发展的若干意见对市场提振有限 。 期市: --上海期铜当周价格先抑后扬，收盘与上周持平。全球金属市场上伦敦期镍价格一周暴涨 逾11.5%，令期铜等其他金属市场的价格变动黯然失色，而受中国收紧贸易融资预期上升及 需求不确定性影响，期铜价格周初小幅下滑，但美经济数据强劲，国内贸易数据好转，忧虑 情绪降低推高期铜价格，周五收复周初部分跌幅，主力8月合约 周五收报47,270元 。 --上海期金当周震荡下行，小幅收跌0.4%。尽管乌克兰地缘政治情势紧张支撑金价，但更 多美国数据表现强劲，显示这个全球最大经济体复苏良好，有助于美联储稳步缩减货币刺激 举措的离场，从而支撑美元，而打击金价，上海期金主力1406合约 周五收报259.2 5元，较上周微跌。(完) (整理 曹巍浩/李宏薇/张晓翀/李文科/李然; 审校 张喜良)