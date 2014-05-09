更新版 1-新债招标：中国进出口行七年债再现超低定位，长债行情火爆买盘急迫

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 进出口行两期债均获热捧，投标倍数超3倍
* 二级市场长债超强，七年债定位超低
* 踏空机构增仓愿望迫切，新债持续被抢购 (新增市场评论和更多细节)
路透上海5月9日 - 中国进出口银行周五招标的两期债均获热捧。二级市场今日长债表现超强，在急于介入的买盘助推下，其中七年固息债中标利率更是低至4.85%，较市场预测均值低近20个基点(bp)。
市场人士指出，债市持续走强令市场普遍预期新一轮行情来临，此前踏空的机构增仓愿望迫切，导致新债持续被抢购，定位也一降再降。
业内人士稍早透露，进出口银行上午招标的七年期固息债中标利率4.85%，远低于此前5.04%的预测均值；同时招标发行的一年期增发债(剩余期限约四个月)中标收益率3.6834%。业内人士并透露，两期债投标倍数分别为3.17倍和3.01倍。
“实在是太夸张了，现在也不知道是谁在(主要)推动了，很多都在买，”上海一银行交易员称。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，七年品种最新收益率分别报在5.1582%。二级市场上，剩余期限约6.79年的农发行固息债140409 最新成交对应收益率为4.98%，上日尾盘为5.15%。
而相较于长债的火爆表现，短债今日的招标情况稍逊，进出口行一年增发债定位亦低于二级水平，但幅度不及七年债；而稍早招标的九个月期贴现国债，因绝对收益偏低，定位接近二级市场。
业内人士透露，财政部稍早招标的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债，加权中标收益率为3.5015%；该期债边际中标收益率为3.5471%，投标倍数为1.92倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，九个月期品种最新收益率 报在3.4998%。
该期国债为财政部今年第二期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。该债5月12日开始计息，招标结束至5月14日进行分销，5月16日起上市交易。
上述进出口行两期债为其今年第29期和30期金融债，29期为2013年第22期金融债 的增发债券，期限一年，起息日为2013年9月9日，到期日为2014年9月9日，票面利率4.58%；30期为七年期新发品种。
以下为具体发行条款：
第29期 第30期
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发行上限： 70亿元 60亿元
期限/计息方式： 一年固息 七年固息
(130322增发,剩余期限约四个月)
中标方式： 单一价格中标 单一利率中标
（荷兰式） (荷兰式)
起息日: 2013年9月9日 5月13日
缴款日： 5月13日 5月13日
分销期： 5月9日-5月13日 5月9日-5月13日
上市日： 5月15日 5月19日
基本承销额： 无 无
发行手续费： 无 0.10%
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。