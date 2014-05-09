澳新汇市：澳元兑欧元守住涨幅，新西兰元下跌

“央行传递出的讯息就是利率正处在恰当的水准，在可预见的一段时期内都是如此，对我而言这段时间相当于六个月。”欧洲一家银行驻新加坡的交易员说道。澳洲银行间利率期货<0#YIB:>反映出，央行在2015年以前几乎没有升息的可能性。

澳元/美元的支撑位在0.9334美元，此处是4-5月跌势的50%回档位，阻力位在0.9400美元附近。前述交易员认为，澳元兑美元将满足于在0.93-0.94区间内交投，除非中国或澳洲的经济数据出人意料，才会引发澳元突破区间范围。

新西兰元/美元 报0.8640，此前跌至一周低点0.8612，之后削减了部分跌幅。新西兰元处于守势，因市场预期新西兰央行或许并不急于进一步升息。

新西兰元兑其他货币也走势挣扎，新西兰元兑一篮子货币指数 报80.02，较汇改后的高点约81.00下跌1.2%。（完）

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