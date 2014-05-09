香港房地产：3月私人住宅楼价环比下跌但幅度收窄，租金止跌

路透香港5月9日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年3月全港整体私人住宅楼价按月下跌0.16%，连续三个月录得环比下跌，但跌幅较前一个月减缓，实用面积160平方米以上（E类住宅）的豪宅楼价更轻微反弹。

至于私人住宅整体租金连跌三个月后于3月份亦告止跌，按月持平。中小型住宅（A、B和C类住宅）租金大致持稳。

数据显示，实用面积400平方米以下（A类住宅）及实用面积70-99.9平方米（C类住宅）于3月份的楼价按月持平，实用面积40-69.9平方米（B类住宅）楼价则按月回落0.26%。

至于大面积的住宅（D及E类住宅，实用面积100-159.9平方米及160平方米以上）楼价按月分别跌0.2%及升0.15%。值得注意的，1-2月E类豪宅单位的每月成交宗数均少于20宗，但3月则回升至20宗以上。

租金方面，A、B类住宅的租金于3月份按月持平，C类住宅则按月反弹0.29%，结束此前三个月的跌势。D类住宅租金虽然仍按月下滑0.28%，但跌幅较上月的0.85%收窄。豪宅级别的E类住宅租金按月持平，结束此前四个月的下滑局面。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年4月21-27日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报118.4点，按周轻微上升0.08%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于3月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.2%，与2月持平。（完）

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