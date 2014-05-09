券商观点：中国房地产正经历夏秋交替，寒冬尚未来临--民生证券

路透北京5月9日 - 民生证券最新房地产研究报告认为，中国房地产正在经历夏秋交替，但寒冬似乎为时尚早，全面崩盘距离尚远。未来10年甚至20年，中国房地产可能进入逐步降温、但算不上寒冷的秋天。

报告称，受制于非标收缩和外资撤离等因素，房地产企业面临的资金压力未现明显缓解，同时购房者也面临资金和政策的双重打压，所以受供需面的共同冲击，房价短期下行压力不减。

“如果把90年代末（房改）比作中国房地产市场开始萌芽的春天，过去10年比作野蛮生长的夏天，那么现在我们可能正处于夏秋交替的时刻。”民生证券在报告中说。

去年底以来，中国房地产市场风声鹤唳。先是销量断崖式下滑，然后是量价齐跌，最初是二三线城市出现降价，如今一线城市房价也摇摇欲坠。

报告称，中长期来看，房价上行动力不足，因为过去十年支撑房地产市场的上涨动力都明显减弱，房地产市场的野蛮生长也已接近尾声。

同时，中央宏观管理思路发生根本转变，“未来国内不会再搞总量宽松和大规模刺激，国际上随着美联储QE(量化宽松)逐步退出直至加息，外资流入也将持续放缓，廉价资金时代已经结束。”

不过，报告提到，城镇化和政策调整能够对冲人口老龄化和市场压力，稳定预期，从而支撑房价，“尽管房地产上涨的动力在减弱，短期调整的压力在加大，但崩盘的可能性几乎为零，至少10年之内还看不到。”

中国劳动力人口占比从1973年开始一路攀升至74.5%，但2011年之后触顶回落，目前已降至72.8%，未来几年还将继续下降，刚需增长随之放缓。