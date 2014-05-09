《全球汇市一周综述》欧洲央行暗示将采取行动，欧元汇率倍受关切

整理 李爽

路透北京5月9日 - 五一小长假刚过，但市场并未显现假期过后的淡静，全球多家央行纷纷召开会议，最引人注目的当属欧洲央行总裁德拉吉讲话，他暗示下月或有行动，打击欧元从两年半高位回落；新西兰央行总裁也站出来警告央行或出手干预汇市，令新西兰元升势戛然而止。

澳洲、英国和韩国央行均维持利率不变。乌克兰局势方面，虽然俄罗斯说在俄乌边境撤军，似令紧张局势有所缓和，但分离分子仍坚持要在5月11日举行公投，继续挑动投资者神经，提振避险货币日圆。此外，澳洲和中国经济数据都向好，支撑澳元。

最新出炉的路透4月汇率调查显示，欧元需触及1.42美元才会促使欧洲央行采取政策行动，而英镑兑欧元未来一年料走强，但兑美元欲涨不易。澳元和新西兰元料下跌，不过跌幅有限。

展望下周，忙碌了一周的各国央行暂时退后，官员讲话和数据面将登场主导市场走势。下周将公布的主要数据包括：中国固定资产投资和工业增加值，以及社会消费品零售销售数据，还有多国公布GDP、CPI等数据。一些重量级官员的讲话也不容忽视。

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**德拉吉讲话打压欧元**

本周多国央行纷纷宣布政策决定，而最引人关注的莫过于欧洲央行总裁德拉吉讲话和美联储主席叶伦的国会作证。虽然欧洲央行一如预期宣布维持利率不变，欧元/美元因此一度触及两年半高点，但之后德拉吉称，欧洲央行可能在6月会议上采取行动，抑制通胀走低，此番言论逆转欧元升势。

德拉吉强调欧元升值“令人严重关切”，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。他还暗示，他担忧欧元强势。欧元兑美元过去一年来已上涨约7%，令欧元区通胀率维持在危险的低水准。

欧洲央行过去数周已把焦点放在欧元的强势，交易员说，虽然欧洲央行的态度并未那么斩钉截铁，但欧元升向1.40美元让欧洲央行颇为不安。周三的路透调查显示，多数分析师预计，如果欧元触及1.42美元，欧洲央行将采取行动。 “未来的焦点是欧洲央行在6月会有什么动作，降息和负存款利率都已被预料是可能的选项之一，”巴克莱驻东京首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota说。

很多经济学家预计，欧洲央行的内部通胀预期将被下调，这将为央行采取诸如降息，或注入更多流动性等进一步刺激举措创造了可能性。

美联储主席叶伦在国会作证时继续保持温和的政策立场，她表示，美国就业市场仍存在“相当规模”的闲置劳动力，且通胀处于低位，这为高度宽松的货币政策提供了依据。但由于不断有官员发表温和讲话，导致讲话压低美元的功效减弱，再加上德拉吉对欧元的打压效应，推升美元兑欧元。

乌克兰危机进展仍倍受关注。该国东部亲俄罗斯的分离主义份子无视俄总统普京要求他们推迟自治公投的公开呼吁，宣布周日将如期进行这场有可能引发战争的投票。这支持日圆的避险魅力。美元兑日圆近持平在101.615日圆，本周下跌约0.55%。

**商品货币**

本周澳洲和中国公布的经济数据乐观，支撑澳元，澳元兑美元报0.9369美元，盘旋在周四触及的三周高点0.9395美元附近。而同样作为商品货币的新西兰元走势则有些不同。因新西兰央行总裁警告央行或出手干预汇市，令新西兰元的涨势在周三戛然而止。

“这是相当明确的讯号，即新西兰央行坚信新西兰元估值过高，应该往下走。这也透露出他们在慎重考虑于6月或7月暂时止住升息周期。”市场反映出，新西兰央行在6月开会升息25基点至3.25%的机率达82%。

**下周重要数据和官员讲话**

路透调查显示，预估欧元一个月后会来到1.38美元，六个月后降至1.33美元，一年后降至1.29美元，与一个月前的上次调查预估相仿。

调查还显示，英镑兑欧元未来一年内将从目前的0.82升值至略高于0.793；澳元和新西兰元未来12个月料下跌。另外，人民币兑美元料将很快扳回跌幅，在一个月时间内回到6.22元人民币的水平，接近周四汇率的6.23，并在六个月时间内来到6.15，一年后将报6.07。