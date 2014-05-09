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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 12:12 BJT

《汇市简讯》今日可能成为美元指数关键反转日，收盘水准决定未来走势

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* 美元指数昨日出现强烈看多的外包日线型态，稍早在欧元强势引领下触及78.90趋势低点，但随后反弹

* 今日亚洲市场略为延续美元强势--若收于79.47上方，则今日成为关键反转日

* 五日、10日和20日移动均线走低，波林格区间呈中性--动能指标筑底

* 目前技术信号存在冲突--今夜收盘将成为未来走势的关键

* 纽约上日收盘79.36以及20日移动均线切入位79.64为初步支撑位/阻力位

* 技术分析图表：link.reuters.com/zes29v

(完)
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