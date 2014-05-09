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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 12:24 BJT

日本债市：公债走势迟滞，超长债在30年券标售前走软

收益率曲线小幅趋陡，因超长债遭到抛售。20年券收益率 上涨1基点至1.465%。

财务省下周二将标售6,000亿日圆的30年期公债。

日股日经指数 上涨0.3%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.080% -0.5 0.085%

五年期公债 0.185% +0.0 0.185%

10年期公债 0.605% +0.5 0.600%

20年期公债 1.465% +1.0 1.455%

30年期公债 1.700% +0.5 1.695%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.14 +0.00 145.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 郑茵/杜明霞)
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