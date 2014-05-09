中国债市：各地方政府陆续公布今年地方债发行规模，重点用于民生项目

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月9日 - 中国各级地方政府近日陆续开始发布今年地方债的发行规模，其中福建和新疆分别确定各自的地方债发行规模为132亿元人民币和110亿元，较去年增长36%和16%，资金将重点用于各类民生项目。
福建省财政厅的公告指出，今年该省地方债期限分为三年、五年、七年三类，发行量结构为4:4:2。
公告并显示，财政部要求各地妥善安排债券资金，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于棚户区改造等保障性安居工程、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。
而债务风险较高的地区主要用于在建公益性项目后续融资，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出。严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。
新疆今年发行的地方债亦将全部用于重点民生工程，积极推进保障性住房、公路机场、水利设施和就业再就业等重大民生项目建设。
2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。