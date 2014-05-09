中国债市：各地方政府陆续公布今年地方债发行规模，重点用于民生项目

路透上海5月9日 - 中国各级地方政府近日陆续开始发布今年地方债的发行规模，其中福建和新疆分别确定各自的地方债发行规模为132亿元人民币和110亿元，较去年增长36%和16%，资金将重点用于各类民生项目。

福建省财政厅的公告指出，今年该省地方债期限分为三年、五年、七年三类，发行量结构为4:4:2。

公告并显示，财政部要求各地妥善安排债券资金，加大对保障改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于棚户区改造等保障性安居工程、普通公路建设发展等重大公益性项目支出。

而债务风险较高的地区主要用于在建公益性项目后续融资，坚决杜绝用于楼堂馆所等中央明令禁止的项目建设支出。严格控制安排能够通过市场化方式筹资的投资项目，不得用于经常性支出。

新疆今年发行的地方债亦将全部用于重点民生工程，积极推进保障性住房、公路机场、水利设施和就业再就业等重大民生项目建设。