更新版 1-台湾金融：金管会称，6月底前台美有望达成FATCA视同签署

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(新增金管会评论)
路透台北5月9日 - 针对本地媒体报导指出，台美签订美国肥咖条款（FATCA）跨政府协议出现变数，金管会周五新闻稿指出，台湾仍有可望于今年6月底前被美国列入FATCA视同签署。
金管会周五的新闻稿中指出，FATCA跨政府协议将由〞驻美经济文化代表处（TECRO）〞与"〞美国在台协会（AIT）〞进行签署。目前美方虽基于国际上各国均由税务机关担任后续之窗口，建议台湾应由税务机关担任不合作帐户资讯提供的单位。但金管会表示，主政单位并不会影响洽签之进度，台湾仍可望于今年6月底前被美国列入FATCA视同签署国。
本地媒体周五报导，台美签订美国肥咖条款（FATCA）跨政府协议出现新变数，美方在提供的协议草案中，要求加入税务单位，但台湾财政部担心引发扩大对台湾人的海外查税疑虑表示反对，金管会呈报行政院裁示。
本地经济日报指出，金管会原本规画五月底前，跟美方针对跨政府协议达成共识，视同签署，并在年底前将协议送立法院审查。金管会官员昨日表示，万一台湾仍决定不加入税务单位，美方能否接受尚不知，金管会只能设法跟美方沟通。
会计师表示，依FATCA规定，今年七月一日起美国来源所得要被扣百分之三十税款，对美籍客户的审查等相关作业也从七月一日生效，金融业希望跨政府协议愈早签订愈好，以免延误时程，造成重大冲击。
行政院去年已裁定，由金管会与美方签订跨政府协议。金管会与美方谈判已告一段落，并将美方提供的协议草案文本呈报行政院。
经济日报引述财政部方面认为，台美未签租税协定及租税资料交换协议，没有法据提供相关税务资讯，且若加入也可能会有对国人海外所得扩大查税的疑虑。
美国政府于2010年3月18日立法通过美国外国帐户税收遵从法(FATCA)，规定外国金融对美国公民及绿卡持有人的余额达5万美元以上的个人帐户及25万美元以上的法人帐户应履行辨识客户的身分、申报美国帐户资料及对不合作帐户的美国来源所得就地扣缴30%或关闭不合作帐户等义务。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。