更新版 1-台湾金融：金管会称，6月底前台美有望达成FATCA视同签署

(新增金管会评论)

路透台北5月9日 - 针对本地媒体报导指出，台美签订美国肥咖条款（FATCA）跨政府协议出现变数，金管会周五新闻稿指出，台湾仍有可望于今年6月底前被美国列入FATCA视同签署。

金管会周五的新闻稿中指出，FATCA跨政府协议将由〞驻美经济文化代表处（TECRO）〞与"〞美国在台协会（AIT）〞进行签署。目前美方虽基于国际上各国均由税务机关担任后续之窗口，建议台湾应由税务机关担任不合作帐户资讯提供的单位。但金管会表示，主政单位并不会影响洽签之进度，台湾仍可望于今年6月底前被美国列入FATCA视同签署国。

本地媒体周五报导，台美签订美国肥咖条款（FATCA）跨政府协议出现新变数，美方在提供的协议草案中，要求加入税务单位，但台湾财政部担心引发扩大对台湾人的海外查税疑虑表示反对，金管会呈报行政院裁示。

本地经济日报指出，金管会原本规画五月底前，跟美方针对跨政府协议达成共识，视同签署，并在年底前将协议送立法院审查。金管会官员昨日表示，万一台湾仍决定不加入税务单位，美方能否接受尚不知，金管会只能设法跟美方沟通。

会计师表示，依FATCA规定，今年七月一日起美国来源所得要被扣百分之三十税款，对美籍客户的审查等相关作业也从七月一日生效，金融业希望跨政府协议愈早签订愈好，以免延误时程，造成重大冲击。

行政院去年已裁定，由金管会与美方签订跨政府协议。金管会与美方谈判已告一段落，并将美方提供的协议草案文本呈报行政院。

经济日报引述财政部方面认为，台美未签租税协定及租税资料交换协议，没有法据提供相关税务资讯，且若加入也可能会有对国人海外所得扩大查税的疑虑。