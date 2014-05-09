《焦点》金融债价值重估引燃中国债市新行情，短期有调整但长多不改

* 中长金融债引领债市突然爆发牛市行情

* 踏空机构被迫出手，一二级市场现抢购潮

* 市场修正此前谨慎预期，被压抑的需求爆发

* 收益率降速过快，短期有调整压力但趋势仍看好

作者 边竞

路透上海5月9日 - 五一小长假后的一周，此前走势相对平稳的中国债市突然爆发牛市行情。中长期金融债率先引领现券收益率下行，而新债强势更是添上一把火，之后踏空机构按捺不住纷纷出手，一二级市场均罕见涌现抢购潮，推动收益率加速走低。

市场人士指出，从表面原因看，弱经济和资金宽松是本轮行情的主要推手；但更深层次原因是，此前机构的心态都偏过于谨慎，对于风险更为忌惮，债市布局也倾向保守，一旦市场预期转好，被长时间压抑的需求快速爆发，从而引发羊群效应。

他们并认为，因为在绝对收益上优于国债，金融债特别是中长期品种的价值重估成为本轮行情的突破口；而短期内现券收益率跌速过快，料在获利回吐压力下调整或随时出现，不过随着市场预期全面转暖，在基本面和资金面支撑下，债市仍有进一步走强空间。

“市场（此前）一直太谨慎，在认识真相的过程中就是机会，”广发银行高级交易员颜岩称。

华东一银行交易主管表示，最近一级市场带动二级市场相当明显，金融债招标结果一般比现券都低10个基点以上，“有一些配置踏空的机构，想要量的话就会打的比较低。”

银行间债市现券收益率周五普跌，其中长期金融债更是降幅巨大，七年和10年品种均超过20个基点(bp)，七年国开债140210 最低成交收益率低至4.95%，上日尾盘为5.17%。

10年金融债基准券国开140205 最低成交收益率也曾达5%，创近七个月来新低，而据交易员透露，盘中已出现低于5.00%的成交。

前述交易主管表示，本周中长债走强令收益率曲线平坦化，短期市场有整固的需求，中长期金融债在5%附近还会争夺一下。

中国进出口银行周五招标的两期债均获热捧。二级市场今日长债表现超强，在急于介入的买盘助推下，其中七年固息债中标利率更是低至4.85%，较市场预测均值低近20个基点(bp)。

**短期调整压力渐增**

在市场一片欢腾之时，10年内金融债收益率也全线回到5%以内，尽管强势格局已基本确立，不过短期内市场情绪宣泄过猛，调整风险有所加大。

上海一银行交易员表示，感觉走得有点太快了，今天盘中收益率经常能看到有反弹动作，市场波幅正在加剧。

颜岩也认为，“这么快肯定维持不了，必然调整，但很多人都在等调整，那么调整幅度就不会很大。”

不过目前经济基本面仍偏弱，资金面预期又相对乐观，中期看债市仍有维持强势的基础。

上海一券商交易员则谈到，现在暂时看不到什么利空因素，机构的参与热情也都相当高涨，这波已经可以看做是趋势性行情，“收益率要是上去就有人买，估计短期有调整的话也有限。”

中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长。分析师预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。

北京一券商分析师称，现在机构对资金预期很稳定，像财税缴款这种纯季节性因素也不一定有多大冲击作用，本轮行情能否延续或主要看强劲的配置力量何时变弱。短期内收益率还是一个向下的趋势，不过本周曲线利差持续收窄，下一步长端回落幅度还得看短端。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和10年的期限利差已从4月11日的近98个bp，缩至周四的近61个bp。

**资金成本决定现券后续拓展空间**

行情的不期而至令不少踏空机构被迫追涨，而随着这轮补仓需求的逐步减弱，市场波幅将趋于收敛，震荡走强料将成为主基调，除中长期利率债仍有一定想象空间外，高票息、评级较高的信用债也有不错机会。

而这轮行情的最终拓展空间有几何，资金成本的走向将是重要影响因素。

平安证券的最新研究报告指出，判断资金成本的底部成为牛市行情幅度的关键，可以初步预期，2014年没有2008年外需极具收缩的冲击，如果房地产市场没有崩溃式下跌，国内的资金成本不可能回到2009年的极低水平，更可能是像2011年那样在较低的水平维持一段时间，长期资金利率会更明显地回落。

报告并称，这意味着在债券收益率下降到一定的水平后，收益率曲线的中枢将维持稳定较长的一段时间，久期追逐再次表现为票息追逐，而后才会曲终人散。相应的投资策略选择为：长久期，中高票息，增加杠杆，兼顾持有债券的流动性。