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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 14:41 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月12日

路透上海5月12日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(5月10日-5月16日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部        285.9     3年      续发固息国债   5/8-5/12
    财政部        280       7年      续发固息国债   5/15-5/19
    财政部    至多300   1/3/5年      凭证式国债     5/10-5/19
    财政部        150    九个月      贴现国债       5/10-5/14
    中国船舶       68       3年      中期票据       周一
    重工集团
    进出口行       70       1年      固息增发债     周二         130322增发，剩余期限约四个月
    进出口行       60       7年      固息金融债     周二
    农发行         50       1年      固息增发债     周二         2014年第29期增发债
    农发行         50       2年      固息增发债     周二         2014年第31期增发债
    农发行         50       3年      固息金融债     周三 
    农发行         50       5年      固息增发债     周三         2014年第22期增发债
    南方电网       50       5年      中期票据       周三
    国开行      至多300 1/3/5/7/10年 固息增发债     周四
    工商银行       55.72    --       资产支持证券   周四
     
    农发行         50       3年      固息金融债     周四
    农发行         50       5年      固息金融债     周四
    农发行         50       1年      固息增发债     周五          2014年第30期增发债
    中海油总公司  100       5年      中期票据       周五
    =======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)   
    
    财政部          固息国债        149.31       上周六
    中国石化        超短期融资券    100          周二
     
    进出口银行      固息金融债      100          周三
    南方电网        超短期融资券     50          周三
    中信证券        短期融资券       50          周五
     
                                
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      400           --         1,880      2,280
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================(完)

 (整理 李宏薇；审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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