国际油市：布兰特原油持稳108美元上方，受乌克兰和利比亚因素支撑

0503GMT时，布兰特6月原油期货 涨0.04美元，报每桶108.08美元，前一交易日收低0.09美元。该合约本周料累计下滑0.5%。
美国原油期货 升0.10美元，报每桶100.36美元。本周料创下三周来首次周线上涨，受上周美国原油库存意外下降影响。
“有两个因素支撑油价，一是供应风险，另一个是夏季驾车高峰到来，美国汽油需求料稳健，”Astmax Investment商品基金经理Tetsu
Emori称，“目前很难作空石油。”
这位基金经理预计美国原油将在每桶约100美元左右获得支撑，任一次下跌都将提供买入机会。短期内区间高端约为每桶102-103美元，6月底时指标原油价格将触及105美元，受美国旺盛的汽油需求支撑。
他称，布兰特原油期货将仍较美国原油期货溢价约7-8美元，6月底前可能最多扩大至10美元，主要受供应忧虑影响。
利比亚政府此前曾达成重开由反叛者控制的重要石油港口的协议，但目前该协议似乎将被撕毁，因新被任命的伊斯兰教主义者支持的总理引发不信任，这正损及对该协议的支持。(完)
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(编译 张若琪/于春红; 审校 李婷仪/杜明霞)