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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 13:45 BJT

钢铁产业：安赛乐米塔尔调降市场展望，因中国和俄罗斯需求放缓

路透布鲁塞尔5月9日 - 全球最大的钢铁制造商--安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 周五调降其对全球钢铁消费量的预估，因中国消费量进一步显着放缓和俄罗斯需求下滑胜过了对欧洲渐增的乐观人气。

该公司称，2014年钢铁表观消费量将增长3-3.5%。表观消费量包括库存变动。该公司生产了全球钢铁总量的6-7%，被普遍当做全球制造业状况的晴雨表。

本次预估低于前次的增长3.5-4%，以及去年约3.5%的增速。(完) (编译 朱晓军；审校　戴素萍)
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