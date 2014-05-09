台湾债市：公债殖利率收低，10年增额券标售无法打破整理格局

* 10年增额券标售符合预期，实质买盘未积极追价 * 资金宽裕与利率风险并存，下周难脱区间整理格局 * 五年公债估在1.00-1.05%，10券看在1.50-1.55% 路透台北5月9日 - 台湾公债殖利率周五小幅收低，因美国10年公债略偏多以及股市下跌。此外，10年增 额券103/6R 标售结果落于预估区间下缘，也略有利于殖利率维持低位。 针对103/6R标售结果，交易商多持中性看法，认为实质买盘虽有补券需求，但并没有积极追价。因此下周 台债还是无法脱离在既有区间整理的命运。 “下周先洗筹码吧，10年券殖利率跌破1.50%机率不高，区间还是不变。”一大型银行交易员说。 另一大型票券商交易员则称，接下来要观察23日30年公债的标售。近期该年期券的成交利率约在2.10%附 近，倘若标低于此一水准，整条殖利率曲线才有机会向下修正。 另一证券商交易员表示，由于103/6R银行业得标比重有55.34%，在筹码堪称稳定状况下，殖利率相较于五 年券较有下探空间，但在1.50%恐将面临较大压力。 “邮局已经连续两个月买超，殖利率不容易弹。”他说。 交易员认为，下周五年期公债103/4 交投区间暂估在1.00-1.05%；10年期公债103/6R发行前 交易则看在1.50-1.55%。 台湾央行周五表示，财政部委托标售的10年增额公债103/6R得标利率为1.532%。该利率落于市场预估1.53 -1.55%区间下缘，较上次同年期公债标售得标利率1.583%下跌5.1个基点。 台股加权股价指数 周五收低0.46%，报8,889.69点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.18 1.0320 1.0275-1.0320 35.5 10 103/6R -0.69 1.5306 1.5280-1.5360 45.5 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 5/9(五)：德国3月进出口和贸易收支、韩国央行利率决定。 下周全球重要经济事件与数据包括： 5/11(日)：美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)、美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在迪拜 美国商会和迪拜国际金融中心就经济展望讲话、英国央行金融政策委员会(FPC)成员Donald Kohn在北京讲话。 5/12(一)：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟讲话、美国4月联邦预算。 5/13(二)：美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在利雅得美国商会就经济展望讲话、美国里奇蒙联邦 储备银行总裁拉克尔致欢迎词、美国4月美国零售销售、美国Redbook连锁店销售、美国企业库存。 5/14(三)：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话、美国抵押贷款市场指数。 5/15(四)：美国联邦储备理事会副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话、美联储主席叶伦在全国小型 企业周活动上讲话、日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话、美国4月消费者物价指数(CP I)、美国一周初请失业金人数、美国4月工业生产、台湾上市柜企业公布首季财报截止日。 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲、欧洲央行执委科尔和罗马尼亚央行副总裁Cr istian Popa发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值、美国ECRI经济领先指标。 30 103/5 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5320 5 103/4 1.0320 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)