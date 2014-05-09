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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:05 BJT

中国新债：北京银行下周五将发行总额57.79亿元ABS，其中优先档52.3亿

路透上海5月9日 - 中国北京银行股份有限公司 周五公告，将于下周五(16日)发行总额57.79亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模约52.3亿元，次级档5.49亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为北京国际信托，中信证券为主承销商。具体招标时间为5月16日上午10:00-11:00，5月19日缴款，起息日和信托设立日同为5月20日。

以下为具体条款：

优先A-1档 优先A-2档 优先B档 次级档

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发行量(亿) 18.00 31.124 3.179 5.49

招标量(亿) 17.10 29.567 3.019 5.215

加权平均期限 0.44年 0.65年 1.44年 --

预计到期日 2014/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2016/7/26

计息标准 固息 浮息 浮息 无票面利率

利率基准 -- 一年定存3% 一年定存3% --

利率(差)区间 4.90%-5.40% 2.30%-2.80% 2.80%-3.50% --

招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(联合资信) AAA AAA AA+ 未评级

(中债资信) AAA AAA AA+ 未评级

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国家开发银行 本周稍早公告，将于下周四(15日)在银行间市场发行109.4674亿元的信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模104亿元，次级档5.4674亿元。

北京银行周五午盘报7.45元，跌0.02元，或0.27%。近三个月累计上涨5.06%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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