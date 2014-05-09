中国新债：北京银行下周五将发行总额57.79亿元ABS，其中优先档52.3亿

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月9日 - 中国北京银行股份有限公司 周五公告，将于下周五(16日)发行总额57.79亿元人民币信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模约52.3亿元，次级档5.49亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，该期ABS受托人为北京国际信托，中信证券为主承销商。具体招标时间为5月16日上午10:00-11:00，5月19日缴款，起息日和信托设立日同为5月20日。
以下为具体条款：
优先A-1档 优先A-2档 优先B档 次级档
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发行量(亿) 18.00 31.124 3.179 5.49
招标量(亿) 17.10 29.567 3.019 5.215
加权平均期限 0.44年 0.65年 1.44年 --
预计到期日 2014/10/26 2015/10/26 2015/10/26 2016/7/26
计息标准 固息 浮息 浮息 无票面利率
利率基准 -- 一年定存3% 一年定存3% --
利率(差)区间 4.90%-5.40% 2.30%-2.80% 2.80%-3.50% --
招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(联合资信) AAA AAA AA+ 未评级
(中债资信) AAA AAA AA+ 未评级
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国家开发银行 本周稍早公告，将于下周四(15日)在银行间市场发行109.4674亿元的信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模104亿元，次级档5.4674亿元。
北京银行周五午盘报7.45元，跌0.02元，或0.27%。近三个月累计上涨5.06%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。