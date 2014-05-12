重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月5-9日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国通胀低企经济下行压力加大，偏宽货币政策料持续更长时间

中国4月CPI同比涨幅降至2%下方的18个月低点，主要是受鲜菜和猪肉价格下跌推动。分析人士认为这些因素皆难以持续，预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。

--《焦点》中国4月进出口同比提前返正，内外因素料支持继续改善

中国海关周四公布，4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%。在经历了动荡的一季度后，中国4月进出口恢复同比增长，给仅预期降幅缩窄的市场一个小惊喜。而外部需求的逐步改善，去年高基数效应减退，以及人民币近期贬值等因素，将继续支持外贸数据进一步改善。

--中国经济：今年有信心有能力实现7.5%左右GDP增长--总理

中国国务院总理李克强周四在非洲访问时称，中国经济有坚实基础实现稳定增长，今年有信心、有能力实现7.5%左右的国内生产总值(GDP)同比增速。

--《热点聚焦》中国央行的货币政策要去哪儿？各方莫衷一是

美联储前主席格林斯潘有句名言：“如果你觉得听懂了我说的话，那你一定是误解了我的意思”。而最新出炉的中国央行季度货币政策执行报告，可能比格林斯潘的话更令人难以揣测其真实意图。中国上月公布疲软的一季度宏观数据后，国务院已连续出台以财税和投资为主的定向微刺激措施。在货币政策何去何从备受关注的关键时刻，这份央行报告中对未来政策取向的表述，却引发了市场各方完全不同、甚至是背道而驰的解读。

--中国经济改革半年小结：稳字当头 循序渐进

六个月前，中共十八届三中全会发布了中国改革蓝图，此后中国政府坚持稳字当头，在多个领域展开循序渐进的改革，而非立即着手颠覆性的、更具风险的改革，譬如全面放开对银行利率的管制。这堪称是邓小平“摸着石头过河”改革战略的“21世纪版”。小心谨慎的思路没变，区别在于中国现在同时多方面寻求突破，且“河水”可能更深。

--《焦点》中国央企国有资本收益收取比例续升，然用于民生支出仍寥寥

中国将从今年起进一步提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业在现有基础上提高5个百分点，朝向三中全会报告提出的2020年央企上缴比例提高至30%目标又迈进一步。

--《财经洞察》新任住建部高官或给中国房地产调控带来新启示

中国住房和城乡建设部长之职近期有望出现更动，最大亮点为这次选择一个深谙治理地方经济之道的住建部高层，或正预告中国房地产调控将有新思路。

--中国外贸：今年进出口有望保持相对稳定增长，但风险不容小觑--商务部

中国商务部日前发布报告指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。

--中国金融：存款准备金仍是主要工具，国情决定准备金率较高--央行官员

中国央行调统司司长盛松成撰文称，现阶段法定存款准备金制度仍是主要货币政策工具之一，是央行调节货币供应量和社会流动性的重要手段。另外，由于中国经济金融环境与美国等发达国家很不相同，因此法定存款准备金率处于较高水平。

--中国数据：汇丰4月制造业PMI终值下修，弱出口之下景气仍低迷

最新数据显示，中国制造业未能如往年，在4月开始明显回暖。汇丰中国4月制造业PMI终值仅较上月略微回升，并较初值下调，连续第四个月在荣枯线下方，其中出口和就业下行明显。

--中国数据：4月服务业PMI降至51.4，企业预期与就业增速回落--汇丰

受就业及企业预期双双回落至七个月低点拖累，汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.4，低于上月的四个月高点51.9，但仍在温和扩张区间。

--中国外贸：利用出口信贷促进服务外包发展，推动设立服贸专项基金--商务部

中国商务部官员表示，商务部将出台新一轮服务外包促进政策，推动出台加快发展服务外包产业的指导意见，利用出口信贷促进服务外包产业发展，并推动设立服务贸易发展专项资金。

--中国外贸：广交会出口成交额同比降逾12%，长单占比依然偏低--报载

中国证券报报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。

--中国金融：财务公司协会会长呼吁对行业定向降准，幅度至少减半--报载

在重申稳健货币政策基调下，中国央行上月对县域银行实施定向降准，另一存款类机构--财务公司也提出类似诉求。21世纪经济报导周二引述行业协会会长张华称，希望监管部门下调财务公司存款准备金率，降幅至少一半。

--中国国企：监管部门摸底调查“涉房”央企，加快部分央企退出房地产--报载

一直以来进度迟缓的中国房地产央企整合步伐，有望借助“混合所有制”改革而加快。据中国证券报周二报导，监管部门近日正委托市场化机构，对央企的“涉房”状况进行摸底调查。待摸清家底之后，将积极吸纳社会资本进入，加快部分央企“退房”步伐。

--人民币汇率：双向波动将会成为新常态，未来跨境资金保持双向振荡--专家

知名经济学术论坛“中国经济五十人论坛”成员管涛日前撰文表示，人民币汇率有涨有跌是正常现象，不应对其短期波动做过度解读。他并预计未来跨境资金流动仍会保持双向振荡的格局，人民币汇率双向波动将会成为新常态。

--人民币汇率：一季度贬值主因是央行干预，不会成为长期趋势--社科院专家

中国社科院学部委员余永定表示，一季度人民币贬值主要是央行干预的结果。从目前看，中国的“双顺差”局面还不会改变。在这种情况下，人民币贬值不会变成一种长期趋势。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--路透调查：金融机构固定收益部门对未来三个月降准预期继续升温

2014年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对5月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期，但对未来三个月的降准预期继续升温。

--《分析》空头一旦占上风，人民币的汹汹跌势还能止住吗？

中国政府打击人民币投机客的行动取得了巨大的成功，以至于交易商相信这已经不是短期干预行为，而是一场更为深刻的市场转变。现在，这场转变的趋势已经得到巩固。

--《焦点》离岸人民币衍生品回归朴实避险的必由之路

近期一场看似腥风血雨的台湾监管层惩罚银行业不当管控人民币衍生品风险，却带来市场另一讯号：虽然套利泡沬遭到挤压，但基于贸易实需的避险需求可望扬升，人民币资产的胃纳基本未遭重击。同时，这也凸显人民币走向国际化的路途中，在离岸压力测试中的必由之路。

--路透调查：人民币将扳回跌幅走强，而印度卢比料略微走软

一份路透调查周四显示，中国人民币将在未来一年逆转近期跌势并走强，因中国贸易顺差巨大，而印度卢比可能略走软。

--中国外汇：央行口径外汇占款3月新增1,741亿元，高于上月水平--央行

中国人民银行最新公布3月货币当局资产负债表显示，当月新增的央行口径外汇占款近1,741亿元人民币，而同期金融机构全口径外汇占款为1,892亿元，显示央行和商业银行均有购汇的行为，与同期人民币汇率走软方向一致。

--中国央行：一季度末SLF余额减至零，当季累计操作3,400亿元

中国人民银行公告，春节后，随着现金逐步回笼，及外汇流入形势变化，央行全额收回了春节期间通过常备借贷便利(SLF)提供的流动性，一季度末余额减至零，当季累计开展SLF规模为3,400亿元人民币。

--中国金融：北京银监局划定抵押消费贷款100万元上限，强调贷后管理--消息

两位消息人士表示，为防范个人综合消费贷款领域的风险，中国银监会下属北京银监局发文，将辖区内各银行发放抵押消费贷款的上限定为100万元人民币，期限为10年内，并且贷款人需在贷后提供发票等证明。

--互联网金融：中国央行称应促进移动支付发展，避免出现监管真空

中国人民银行支付结算司司长励跃表示，对于移动支付的监管，政府要坚持适度监管，协调监管、创新监管的原则，既为市场创新和发展留有余地和空间，又要避免出现监管真空。

--中港个股：农行拟发行优先股募资不超过800亿元，提升资本充足率

按资产计中国第三大银行--中国农业银行称，拟在境内发行优先股募资不超过800亿元人民币，全部用于补充其他一级资本，料可提升一级资本充足率和资本充足率近0.83个百分点。

--互联网金融：腾讯理财通上线4月吸纳资金规模超800亿元

从年初上线至今，不足四个月时间内腾讯旗下理财产品平台--微信理财通的规模呈加速壮大之势。据上海证券报报导，腾讯财付通总经理赖智明周一对外宣布，理财通目前吸纳的资金规模已经超过800亿元人民币。

--中国金融：银联商务与光大银行推联名信用卡，小额信贷再创新

继推出“天天富”POS贷后，中国银联商务携手中国光大银行推出“天天富”联名信用卡，这是面向银联商务小微企业或个体商户客户的一款新型小额消费信贷产品。

--中国基金：基金子公司资金池和一对多通道业务被禁，规模扩张受限

在中国证监会上月底下文通知规范基金子公司业务后，上海证监局等地方监管部门近日出台相关监管通知，要求基金子公司不得开展资金池业务，不得通过一对多专户开展通道业务。

--中国黄金：一季度黄金消费量同比增0.76%，产量同比增7.33%--黄金协会

中国黄金协会最新统计数据显示，今年一季度中国黄金消费量达到322.99吨，同比增长0.76%；累计生产黄金96.499吨，同比则增长7.33%。

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--《焦点》阿里巴巴启程赴美上市，科技企业IPO规模纪录有望刷新

中国电子商务巨头阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

--《焦点》中石化零售业务出售中难以忽视的真相

中石化正在准备出售其包括逾三万家加油站和便利店的销售业务板块部分权益，引入民营和社会资本。一些分析师称该交易可能套现最高200亿美元。中石化向来对如何将更多的消费者引入到它的加油站去消费没有什么头绪，中国的消费者也不习惯在加油站买东西。因此，当该公司出售其销售业务30%权益时，不大可能得到与西方加油站资产同等的估值。

--路透专访：沪港通额度足够将带来流动性便利，增套利机会--中信证券主管

沪港通交易机制细节上周揭开面纱，确定以买卖轧差来确定单日额度。中国最大券商--中信证券业务主管表示，目前设定的沪港通总额度和单日额度短期内应能满足市场需求，对冲基金等机构将因此享受到流动性便利，而且亦会催生多种跨境套利机会。

--中国房地产：压力渐增更多二三线城市出手救市，铜陵宁波调控放松--报载

尽管中国京、沪等一线城市房地产热情未减，但部分二三线城市却寒意渐增。中国证券报报导，继南宁、无锡之后，安徽铜陵和浙江宁波也开始以不同的方式，加入“救市”队伍。

--中国房地产：五一楼市成交同比减半，降价抢跑仍局限个别城市--CRIC

中国房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新调研报告指出，五一长假期间国内各重点城市的成交量急剧萎缩，同比减少逾五成，不过楼盘降价促销仅发生在个别城市。

--中国房地产：房地产风险不可忽视但危机不宜放大，救市当三思慎行--新华

针对中国楼市行情5月来的急转直下，以及部分地区出台放松调控新政，新华社周三表示，当下楼市确已呈分化态势，各地冷热不均，风险固不可忽视，危机亦不宜放大。从长远来看，以长效机制来取代限购、限贷等硬性措施是大势所趋，一些地方政府选择“救市”，应当三思慎行。

--中国经济：工信部下达2014年淘汰落后产能目标，钢铁和水泥业加码

中国正在加快调整落后产能的步伐，工业和信息化部周四下达2014年淘汰落后产能任务，与今年3月《政府工作报告》确定的目标相比，钢铁行业淘汰任务超170万吨，水泥行业超850万吨。其他行业任务量与去年相比也有较大幅度增加。

--中国证券：IPO过会企业开始申报发行方案，发行程序最快下周展开--消息

中国A股首次公开发行（IPO）何时重启一直受证券市场高度关注。两位消息人士周二表示，继上周三证监会发审会正式启动之后，近日监管层要求已过会企业申报发行方案。业内人士据此分析，A股IPO发行程序有望最快于下周展开。

--企业并购：中国宝钢资源与澳洲Aurizon联手，出价10亿美元竞购Aquila

中国宝钢资源(Baosteel Resources Australia)和澳洲铁路运营商Aurizon Holdings联手，出价10亿美元求购澳洲一家资源公司，这可能打破力拓与必和必拓掌控澳洲铁矿石出口的局面。

--企业并购：澳洲天然气公司WestSide拒绝山东岚桥集团收购，嫌出价太低

澳洲天然气公司WestSide Corp Ltd拒绝中国山东岚桥集团的收购，称出价太低。岚桥集团是一家多元化能源公司，它的出价为1.776亿澳元(折合1.6452亿美元)。

--企业并购：上海电气以4亿欧元购买意大利电力工程公司Ansaldo的40%股权

上海电气集团股份有限公司同意以4亿欧元(5.55亿美元)购入意大利电力工程公司Ansaldo Energia的40%股权，成为最新一家在意大利经济复苏初露萌芽之际看好买进的中国企业。

--中国电力：今年全社会用电量料同比增约7%，需求稳中有升--中电联

中国电力企业联合会发布报告称，预计今年余下三个季度中国经济增长有望平缓回升，用电需求增速也将稳中有升，上半年全社会用电量同比增长6%左右，全年增长7%左右，优于一季度5.4%的增速。

--中国铁路：铁路总公司一季度亏损59亿元，同比小幅减亏

中国铁路总公司日前公告称，2014年一季度税后利润为亏损59.28亿元人民币，较去年一季度小幅减亏，而2013年铁路总公司实现税后利润2.57亿元，虽同比增长31%，但仍属微利状态。

--中国个股：宝钢股份欲推动旗下电商平台引资并上市--报载

中国证券报报导，宝钢股份高层人士表示，公司股价持续低迷，未能反映实际经营业绩及发展预期。公司将整合旗下电商业务，进一步分散股权结构引进其他投资者，推动电商平台上市。

--中国个股：四维图新称腾讯斥11.7亿元受让其11.3%股权，成第二大股东

停牌多日的北京四维图新科技股份有限公司公告称，其大股东中国四维测绘技术公司决定以11.73亿元人民币价格将所持部分四维图新股权转让给腾讯旗下腾讯产业投资基金公司，后者将持有11.3%股权，从而成为公司第二大股东。

--中国个股：广发证券称正研究发行H股，但否认已制定10亿美元筹资计划

针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，中国大型券商广发证券刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。

--中国个股：万科4月实现销售额127.5亿元，同比微增3%

中国最大的房地产企业--万科称，4月份实现销售面积109.3万平方米，销售金额127.5亿元人民币。路透根据去年同期数据计算显示，当期销售面积同比微降，销售金额同比仅增长3%。 (完)