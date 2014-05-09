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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:20 BJT

韩国汇市：企划财政部发出警告后韩元兑美元下滑，但周线仍收高

路透首尔5月9日 - 韩国韩元兑美元 周五收贬，回吐早盘升幅，此前韩国企划财政部对韩元升值速度发出警告。韩元已连续两周走高。

韩元兑美元 收报1,024.4，较周四国内收盘价1,022.6下滑0.2%。当局警告之前，韩元高见1,020.9，为2008年8月8日以来最高位。

本周韩元升值0.6%。(完)

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