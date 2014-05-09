投行观点：中国数据表明央行近期无望放松政策，但或微调--摩根大通

路透北京5月9日 - 摩根大通最新研究报告指出，中国最新数据表明近期央行放松货币政策的可能性很低，但鉴于经济数据疲弱以及低通胀，央行可能进行政策微调。

报告认为，未来几个月央行不会普遍下调存款准备金率，并建议关注未来几个月投资资本流动形势，如果投资资本流入持续减少，那么央行有可能下调存款准备金率，但此举的目的在于维持M2货币供给增速的稳定，而非货币/信贷宽松的暗示。

据摩根大通估计，3月投资资本流入670亿元人民币，低于2月的2,150亿元。

报告指出，中国4月CPI同比增速低于预期，所以短期内通胀不太可能成为首要忧虑，此外PPI同比继续下滑则凸显结构性产能过剩和工业需求周期性疲软。

”4月CPI同比升幅放缓和PPI下滑步伐收窄主要是由于基数效应，而其未来趋势仍偏向疲软。几乎可以肯定的是，CPI增速将停留在官方目标3.5%下方。”摩根大通报告称。

报告认为，通胀停留在良性水平，有利于决策者近期能够专注于在经济成长和改革之间寻求平衡。并预计全年CPI上升2.0%。

中国4月CPI同比上涨1.8%，涨幅创2012年11月来最低，其中食品价格同比涨幅放缓至2.3%，对整体CPI的贡献为0.76个百分点。摩根大通认为，4月食品价格涨幅放缓主要是由于去年同期基数较高。

不过摩根大通就对PPI持续下滑态势表示担忧，因其反映了多个行业出现结构性产能过剩，以及工业行业周期性下滑。

报告称，PPI同比下滑给工业行业的赢利能力增添了压力，而这又会拖累制造业投资，如果PPI继续维持低迷，则将给今年制造业潜在的复苏前景蒙上阴影。

4月PPI同比下滑2.0%，降幅稍有收窄，但仍大于预期。

面对成长动力仍然疲弱，且短期内通胀维持低位的现状，中国央行是否会放松货币政策？摩根大通认为，从经济学理论上来讲，答案是肯定的，但实际上央行不太可能这么做，不过可能会进行一些政策微调。

摩根大通在报告中表示，围绕货币政策传导的有效性和金融稳定方面的忧虑，似乎在货币政策考量中占据主导，央行担忧像过去一样，放松货币政策可能导致信贷资金流向房地产和地方政府融资平台等高风险借款领域，从而违背政府抑制金融失衡进一步上升的努力。

不过摩根大通预计，央行可能有选择的放松政策来用于支持特定行业，比如基础设施、保障房和小企业等，近期下调县域农村商业银行和农村合作银行存款准备金率便是例证。