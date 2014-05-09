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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:23 BJT

澳洲股市：受矿业股跌势拖累而收低，本周则勉力录得0.1%涨幅

路透悉尼5月9日 - 澳洲股市周五下滑0.3%，受累于矿业股的跌势。投资者等待将于下周发布的澳洲政府预算报告，普遍预计将有一系列削减开支的举措。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌16点，收报5,460.8点。澳股本周勉力录得0.1%的涨幅。（完）
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