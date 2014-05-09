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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:26 BJT

日本股市：震荡收高，多支个股因增长前景向好而上扬

路透东京5月9日 - 日本股市周五在震荡交投中上扬，三菱重工业 和东芝 因增长前景强劲而上涨，而乌克兰危机的疑虑仍令投资者不安。

日经指数 收高0.3%至14,199.59点，此前早盘一度下滑。本周该指数下跌1.8%。

东证股价指数 升0.5%至1,165.51点，JPX-Nikkei 400指数 涨0.5%至10,610.37点。(完)
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