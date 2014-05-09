台湾股市：收盘下跌劣于亚股，忧心下周财报公布效应

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月9日 - 台湾股市 周五收跌，较平盘附近游走的亚洲股市更为疲弱。分析师表示，下周四(15日)是上市柜公司最晚公布首季财报日，由于忧心财报表现不佳，台股卖压涌现。
台湾加权股价指数收跌0.46%或41.21点，报8,889.69点。成交值 为941.11亿台币，上交易日修正后为1,012.35亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪说，下周四已经是财报公布日的最末日，近期人民币贬值让很多公司汇兑亏损贬值，进而影响到台股的表现。
〞愈接近周四，愈多不好的公司现形，而且最近开法说会的公司已经不像之前的个股，开完后股价强劲，反而是向下回档。〞他说。此外，他也表示，股王大立光 股价沈寂，缺乏表现，也令台股少了带头上攻的领头羊。
股王大立光收跌0.26%报1 ,930台币；首季汇兑收益大减九成以上的重量级股--华硕 继上日跌停后，今日再收挫5.19%报292.50台币。
本地时间1448，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌 0.07%，其中韩国股市 收升0.31%，香港恒生指数 升0.03%。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。