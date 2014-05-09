台湾股市：收盘下跌劣于亚股，忧心下周财报公布效应

路透台北5月9日 - 台湾股市 周五收跌，较平盘附近游走的亚洲股市更为疲弱。分析师表示，下周四(15日)是上市柜公司最晚公布首季财报日，由于忧心财报表现不佳，台股卖压涌现。

台湾加权股价指数收跌0.46%或41.21点，报8,889.69点。成交值 为941.11亿台币，上交易日修正后为1,012.35亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪说，下周四已经是财报公布日的最末日，近期人民币贬值让很多公司汇兑亏损贬值，进而影响到台股的表现。

〞愈接近周四，愈多不好的公司现形，而且最近开法说会的公司已经不像之前的个股，开完后股价强劲，反而是向下回档。〞他说。此外，他也表示，股王大立光 股价沈寂，缺乏表现，也令台股少了带头上攻的领头羊。

股王大立光收跌0.26%报1 ,930台币；首季汇兑收益大减九成以上的重量级股--华硕 继上日跌停后，今日再收挫5.19%报292.50台币。