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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 14:57 BJT

全球金市：金价受乌克兰因素支撑，但周线料连续第二周下滑

“目前，乌克兰局势对金价起到支撑作用，但美国发布的数据继续强劲，料削弱投资者对黄金的兴趣，从而令金价承压。”

0641GMT，现货金 报每盎司1,290.25美元，几无变动。黄金本周迄今下跌0.7%，料连续第二周录得周线跌幅。

周四的数据显示，美国最新一周初请失业金人数降幅超过预期，反映出就业市场正在转强。

乌克兰危机是黄金年内上涨7%的主因，但交易商认为一旦局势稳定，金价可能迅速回吐涨幅。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1290.25 1.25 0.1

现货银 19.16 0.03 0.16

现货铂金 1431.6 -0.8 -0.06

现货钯金 801 0.5 0.06

COMEX期金 1290.4 2.7 0.21

COMEX期银 19.185 0.047 0.25

汇率

欧元/美元 1.3829

美元指数 79.478

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/高琦 审校 张若琪/艾茂林)
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