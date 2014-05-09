全球金市：金价受乌克兰因素支撑，但周线料连续第二周下滑

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
“目前，乌克兰局势对金价起到支撑作用，但美国发布的数据继续强劲，料削弱投资者对黄金的兴趣，从而令金价承压。”
0641GMT，现货金 报每盎司1,290.25美元，几无变动。黄金本周迄今下跌0.7%，料连续第二周录得周线跌幅。
周四的数据显示，美国最新一周初请失业金人数降幅超过预期，反映出就业市场正在转强。
乌克兰危机是黄金年内上涨7%的主因，但交易商认为一旦局势稳定，金价可能迅速回吐涨幅。
--------------------------0641GMT----------
价格 变动 涨跌%
现货金 1290.25 1.25 0.1
现货银 19.16 0.03 0.16
现货铂金 1431.6 -0.8 -0.06
现货钯金 801 0.5 0.06
COMEX期金 1290.4 2.7 0.21
COMEX期银 19.185 0.047 0.25
汇率
欧元/美元 1.3829
美元指数 79.478
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/高琦 审校 张若琪/艾茂林)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。