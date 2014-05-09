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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 15:12 BJT

欧股业绩：安赛乐米塔尔调降全球钢铁需求，但仍维持核心利润预估

安赛乐米塔尔第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为17.5亿美元，与路透调查的预估中值一致。去年同期该数字为15.7亿美元。

该公司表示，除北美之外每吨钢铁的收益都有所增长，北美主要是由于受到极寒冬季的冲击。

执行长Lakshmi Mittal表示，按年增长是钢铁市场复苏、公司采矿作业扩张以及成本控制的结果。

他在一份声明中称，“我们在欧美核心市场的成长前景鼓舞人心，整体而言，对2014年余下时间的业务前景持谨慎乐观态度。”

安赛乐米塔尔预计中国、巴西和前苏联国家的消费增速将放缓，而美国市场将出现4%增长，欧盟在经历两年下滑后会有所改善。

该公司认为中国市场将放缓至成长3.0-4.0%，而此前预估为3.5-4.5%；预期前苏联国家将降低2%至持平，此前预估则是增长1.5-2.5%。该公司将欧盟的增长预估从0.5%上调至2-3%。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 艾茂林/张明钧)
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