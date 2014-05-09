欧股业绩：安赛乐米塔尔调降全球钢铁需求，但仍维持核心利润预估

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
安赛乐米塔尔第一季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为17.5亿美元，与路透调查的预估中值一致。去年同期该数字为15.7亿美元。
该公司表示，除北美之外每吨钢铁的收益都有所增长，北美主要是由于受到极寒冬季的冲击。
执行长Lakshmi Mittal表示，按年增长是钢铁市场复苏、公司采矿作业扩张以及成本控制的结果。
他在一份声明中称，“我们在欧美核心市场的成长前景鼓舞人心，整体而言，对2014年余下时间的业务前景持谨慎乐观态度。”
安赛乐米塔尔预计中国、巴西和前苏联国家的消费增速将放缓，而美国市场将出现4%增长，欧盟在经历两年下滑后会有所改善。
该公司认为中国市场将放缓至成长3.0-4.0%，而此前预估为3.5-4.5%；预期前苏联国家将降低2%至持平，此前预估则是增长1.5-2.5%。该公司将欧盟的增长预估从0.5%上调至2-3%。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 艾茂林/张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。