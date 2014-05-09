《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--5月9日

路透北京5月9日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品 种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)： 交易品种 14年4月 14年一季度 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 55.5 136 323.7 866.1 2,145.53 327 98 掉期 3,532.40 10,020 34,000 25,328.30 17,709.84 12,835.00 8,018.00 外币对 -- 156 642.3 432.2 856.7 502 407 外汇期权 -- -- -- 33.4 10.1 注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站， 部分来自央行季度货币政策执行报告 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)