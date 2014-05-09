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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 15:15 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--5月9日

路透北京5月9日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品
种，以满足金融机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)：
    
  交易品种   14年4月   14年一季度    2013年      2012年      2011年      2010年      2009年
 远期            55.5         136       323.7       866.1    2,145.53         327           98
 掉期        3,532.40      10,020      34,000   25,328.30   17,709.84   12,835.00     8,018.00
 外币对          --           156       642.3       432.2       856.7         502          407
 外汇期权        --           --          --         33.4        10.1                         
 
   注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，
         部分来自央行季度货币政策执行报告
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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