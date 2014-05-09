欧洲央行维持指标利率在纪录低位0.25%不变，未采取新的政策动作，等待着看上个月通胀上升势头能否 加强。欧洲央行总裁德拉吉表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动 以刺激欧元区经济。他警告外人不要施压迫使央行行动。 英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%不变，尽管有迹象表明英国经济复苏的脚步在加快，以 及房价上涨势头强劲。英国央行还表示，维持量化宽松规模在3,750亿英镑(6,360亿美元)不变。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，美联储不急于决定其资产负债表的合适规模，但如果希 望它最后能缩小到危机前的水平，这个过程恐怕需要5-8年的时间。 澳洲央行表示，可能还需将利率维持在纪录低位一段时间，未来几年经济领域应会存在闲置产能。澳洲央 行在68页的报告中强调经济前景面临的几大阻力，例如矿业投资可能大幅下滑以及财政收紧。因此，央行要向 外界表明，利率可能将在很长时间内守在低位。 韩国央行连续第12个月维持利率不变，密切关注乌克兰紧张局势和中国经济成长放缓，不过预计该央行可 能最快于第三季升息。 马来西亚央行一如预期维持指标利率在3.0%不变，称国际金融市场形势已改善。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率3.00% 2014年4月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.25% 2013年11月27日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 王翔琼；审校 蔡美珍)