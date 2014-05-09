重发-《中国大宗商品综述》外贸低迷难挡4月铜和矿石进口热情，融资贸易活跃依旧

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作者 李文科

路透北京5月9日 - 中国外贸和内需低迷状况延续，尤其是工业生产者出厂价格指数(PPI)连续第26个月负增长，但这些都没有挡住铜和铁矿石进口量加速增长步伐，昭示融资贸易依旧活跃其中。

尽管境内外比价下行，以及旺季需求的延后作用均有利于进口增长，业界强调，人民币贬值对融资贸易影响基本被化解，而考虑到银行收紧贸易融资授信，融资贸易杠杆比例正下降，且基本面疲弱恐对融资贸易不断施加压力。

“由于今年加强了对转口融资的监管，因此部分精炼铜被迫直接入关，...现货铜进口亏损一度收窄至500元（人民币）/吨，也在一定程度上刺激精炼铜进口，”上海中期资深金属分析师方俊锋指出。

对于增长迅猛的铁矿石进口，中金公司债券组则分析认为，4月份进口铁矿石0.83亿吨，同比增速从3月的14.5%升至24.2%，这可能是贸易商抢在融资授信趋紧前冲量有关。

方俊锋强调，进入4月，国内进入了传统制造业旺季，有色金属消费有所增长。但数据本身的利多作用并不明显，因为快速的增长量并非完全是实体经济需求增长所致，套利进口也扮演了重要角色。

另一位大型期货公司金属分析师亦强调，因为融资通道的收紧，融资收益出现下降，贸易商被迫降低杠杆，从而需要更多标的物。

而巴克莱的报告亦预期，5月中国铜进口增幅或放缓，因在3月铜价格暴跌料能降低“融资铜”的铜进口需求。

中国是全球最大的铜消费国。4月进口未锻造铜及铜材45万吨，环比增长7.1%，同比增速从3月的30.9%升至52%，1-4月进口总额为178万吨，同比大幅增长41%。4月份进口铁矿石0.83亿吨，同比增速从3月的14.5%升至24.2%。

**人民币贬值风险被化解**

理论上讲，人民币贬值将令贸易融资的汇差收益严重受损甚至出现风险，但事实证明今年年初以来人民币贬值幅度一度逾3.5%，并没有让融资贸易的热情出现降温。

所谓道高一尺，魔高一丈。中信期货副总经理兼首席分析师景川指出，贸易商已经迅速做出反应，通过离岸人民币市场来对冲人民币贬值风险，也就是通过离岸人民币市场来锁定人民币贬值风险。

可以说，人民币贬值的确让融资贸易的收益率下降，但只要利差和其他收益在，融资贸易仍可以大行其道，尤其是铜融资受到的影响甚微。

“但对于整体产业链资金紧缺的矿石贸易而言，融资矿的风险更大一些，...这么高的港口库存后期怎么解决，抛货的话，市场大跌的可能性很大，”金银岛资讯矿石分析师弭澎琦指出。

4月份银监会对铁矿石融资贸易开展快速调研让铁矿石融资贸易面临的政策风险空前上升，这也是铁矿石融资贸易在银行收紧信用证授信预期上升时提前冲量的动力所在。

但弭澎琦指出，尽管银行收紧融资授信预期上升，但银行不会“一刀切”，无论是矿石、钢厂、贸易商、港口或者其他借由矿石贸易的融资方，这条利益的链条相当长，无论哪一环收紧，整个利益链条的风险就会加速暴露。

“后期风险大家都能想到，如果有其他融资渠道，那肯定建议少做，但如果现在已经套住了，那就继续做吧，”弭澎琦指出，银行授信收紧的影响的将是新增部分。

“没有融资铜，铜价就危险了，”富宝资讯的铜分析师雷连华亦指出。

**基本面施压**

除了融资授信的收紧的风险，融资贸易面临的最大的中期风险则是中国经济增速下行压力下，大宗商品基本面的恶化。

方俊锋认为，尽管4月的PPI降幅收窄，但依然处在负值，结合政府对经济的表态，料有色金属的消费难以重复往年大幅增长的势头，整体将维持小幅增长的态势。

他并认为，前期，上海铜现货市场高升水的格局亦未给铜价带来很大的提振作用，铜价的季节性提振作用已经基本得到体现，后期经过一段时间的震荡后可能会有所回落。

“今年基本面形势大不如以前，铜价下跌容易上涨难，国储收铜的这些消息可能短期有提振，但长期看是偏空的。”联合金属网分析师王丽新指出。

而没有实体经济支撑，铁矿石价格亦存在价格下行风险。弭澎琦指出，铁矿石进口在五六月份就会变差，即将到来的钢材消费传统淡季将难以消化居高不下的港口库存和社会库存。

中金公司债券组分析亦指出，国内经济低迷而人民币汇率继续弱势背景下，银行风险偏好降低并收紧授信，铁矿石等大宗商品融资贸易，以及套利和套汇虚假贸易或将继续受抑制，进口或将继续低位运行。

不过，去年5月外管局开始加强外汇管理，并显着抑制了虚假贸易下的资金流入，虚假贸易导致的高基数对同比增速的影响弱化，5月外贸增速或出现显着反弹。

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--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，4月下旬重点钢企（钢协会员企业）粗钢日产量旬环比增长2.66%至179.59万吨。