中国证券：证券协会发布新股发行配套规则，IPO重启有望加速

路透上海5月9日 - 中国证券业协会周五发布多项IPO（首次公开发行）配套规则文件，包括修改股票承销业务规范，网下投资者备案管理以及配售细则，这预示着IPO重启有望加速。

中国证券报4月末曾引述权威人士称，新股发行启动尚需相关配套规则发布后才能进行，首先拿到批文的应是已过会企业，未来增量过会企业的上市预计会有节奏地进行，会从供需平衡角度出发考虑市场承受能力。

本次发布的网下投资者备案管理文件指出，网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在协会完成备案，可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品。