中国房地产：财政部下拨城镇保障性安居工程专项资金1,193亿元

路透北京5月9日 - 中国财政部周五发布公告称，已会同住房城乡建设部下拨2014年中央财政城镇保障性安居工程专项资金1,193亿元人民币，以支持地方特别是中西部地区发放租赁补贴、建设公共租赁住房和实施城市棚户区改造等城镇保障性安居工程。

财政部网站刊登的通知要求，各地区于今年5月31日前，将中央财政城镇保障性安居工程专项资金下拨到市（县），并适当向城镇保障性安居工程任务较重的资源枯竭型城市和三线企业比较集中的城市倾斜。

住建部上月已表示，今年全国城镇保障性安居工程计划新开工700万套以上，其中各类棚户区470万套以上；计划基本建成480万套。

今年中央政府进一步加强对保障房的管理力度，各地公共租赁住房和廉租住房自2014年起并轨运行，并轨后统称为公共租赁住房；财政部此前也已下发中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，该专项资金包括中央财政对廉租房、公租房和城市棚户区改造三项补助资金。

去年，全国共开工建设城镇保障性安居工程666万套，基本建成544万套。据财政部网站，在保障性安居工程任务减少29.7%的情况下，当年中央安排用于保障性安居工程的补助资金达2,003亿元，同比下降11.1%，其中补助城镇保障性安居工程1,749亿元，占87.3%。（完）