更新版-离岸人民币：中银发行首支卢森堡人民币债券，认购倍数2倍

(新增中行回应)

路透香港5月9日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五表示，在卢森堡发行了首支人民币债券，获得当地及国际投资者青睐，认购倍数2倍。

该支被称为是“申根债”的人民币债券，是由中行卢森堡分行发行，期限三年，定价利率为3.5%定价，较指导利率3.70%低20基点，发行总额为15亿元。

中行发布新闻稿指出，“本次公开发行得到了卢森堡当地及国际投资者的积极响应，总认购金额超过30亿元，认购倍数达2倍。”

中银卢森堡分行是中国银行业第一家海外分支机构，目前也是卢森堡的人民币业务清算行。中行表示，至2013年中行卢森堡分行跨境人民币结算量突破千亿元大关，已成为境外人民币业务全面产品和服务的提供者，

中欧贸易往来日益紧密，以及人民币国际使用增加，法兰克福、卢森堡等地均开展人民币离岸业务。卢森堡目前人民币资金池约560亿元，同时为不少在香港等地发行的人民币债券挂牌地点以及基金注册地。

此批债券发行为中银100亿美元中期票据计划的一部分。惠誉信评去年12月给予该计划“A'F1 ”评级。惠誉亦给予债券预期评级“A(EXP)”。