更新版-离岸人民币：中银发行首支卢森堡人民币债券，认购倍数2倍

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(新增中行回应)
路透香港5月9日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五表示，在卢森堡发行了首支人民币债券，获得当地及国际投资者青睐，认购倍数2倍。
该支被称为是“申根债”的人民币债券，是由中行卢森堡分行发行，期限三年，定价利率为3.5%定价，较指导利率3.70%低20基点，发行总额为15亿元。
中行发布新闻稿指出，“本次公开发行得到了卢森堡当地及国际投资者的积极响应，总认购金额超过30亿元，认购倍数达2倍。”
中银卢森堡分行是中国银行业第一家海外分支机构，目前也是卢森堡的人民币业务清算行。中行表示，至2013年中行卢森堡分行跨境人民币结算量突破千亿元大关，已成为境外人民币业务全面产品和服务的提供者，
中欧贸易往来日益紧密，以及人民币国际使用增加，法兰克福、卢森堡等地均开展人民币离岸业务。卢森堡目前人民币资金池约560亿元，同时为不少在香港等地发行的人民币债券挂牌地点以及基金注册地。
此批债券发行为中银100亿美元中期票据计划的一部分。惠誉信评去年12月给予该计划“A'F1 ”评级。惠誉亦给予债券预期评级“A(EXP)”。
承销商为德意志银行。（完） (记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。