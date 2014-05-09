基金产业：5月7日止当周新兴股市基金转为净流出，结束连五周吸金

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透5月9日 - 银行业者引用基金追踪公司EPFR Global资料指出，5月7日止当周新兴股市基金转为净流出，结束连续五周净流入，但债券基金持续呈净流入。
EPFR周四稍晚向客户发布数据指出，新兴股市基金该周净流出7.4亿美元，先前五周总计净流入76亿美元。
但债券基金净流入6.5亿美元，高于前一周的4.8亿美元。
EPFR所追踪的基金中，新兴股市基金今年以来已净流出约310亿美元，是2013年净流出约140亿美元的两倍以上。
债券基金今年净流出金额仅略高于80亿美元，去年则为流出140亿美元。
银行业者称，发达股市基金亦净流出89亿美元，以美国基金净流出110亿美元最多。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。