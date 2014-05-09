基金产业：5月7日止当周新兴股市基金转为净流出，结束连五周吸金

EPFR周四稍晚向客户发布数据指出，新兴股市基金该周净流出7.4亿美元，先前五周总计净流入76亿美元。

但债券基金净流入6.5亿美元，高于前一周的4.8亿美元。

EPFR所追踪的基金中，新兴股市基金今年以来已净流出约310亿美元，是2013年净流出约140亿美元的两倍以上。