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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 15:38 BJT

基金产业：5月7日止当周新兴股市基金转为净流出，结束连五周吸金

路透5月9日 - 银行业者引用基金追踪公司EPFR Global资料指出，5月7日止当周新兴股市基金转为净流出，结束连续五周净流入，但债券基金持续呈净流入。

EPFR周四稍晚向客户发布数据指出，新兴股市基金该周净流出7.4亿美元，先前五周总计净流入76亿美元。

但债券基金净流入6.5亿美元，高于前一周的4.8亿美元。

EPFR所追踪的基金中，新兴股市基金今年以来已净流出约310亿美元，是2013年净流出约140亿美元的两倍以上。

债券基金今年净流出金额仅略高于80亿美元，去年则为流出140亿美元。

银行业者称，发达股市基金亦净流出89亿美元，以美国基金净流出110亿美元最多。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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