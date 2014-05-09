《全球汇市》欧元欧洲盘中续跌，然市场对美元涨势缺乏信心

美元兑日圆本周跌幅达0.5%，受美联储持续偏温和的言论及美债收益率偏低所打压。

“若你问到美元/日圆会上涨还是会下跌，我认为下档风险升高，”新加坡三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa指出。他补充道，美元兑日圆可能缓步走贬。

乌克兰紧张情势升温，亦支持日圆的避险魅力，市场正关注乌克兰分离主义分子5月11日举行的公投。

乌克兰东部的亲俄分离分子无视俄总统普京要求他们推迟自治公投的公开呼吁，宣布周日将如期进行这场有可能引发战争的投票。

澳元/美元 微跌0.1%至0.9364美元，脱离周四触及的三周高点0.9395，当时澳元得到澳洲和中国乐观的经济数据的支撑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3834 1.3840 -0.04 +0.65 1.3745

美元/日圆 101.68 101.65 +0.03 -3.44 105.30

欧元/日圆 140.68 140.66 +0.01 -2.73 144.63

美元/瑞郎 0.8806 0.8799 +0.08 -1.37 0.8928

英镑/美元 1.6927 1.6931 -0.02 +2.24 1.6556

美元/加元 1.0828 1.0830 -0.02 +1.96 1.0620

澳元/美元 0.9365 0.9368 -0.03 +5.07 0.8913

新西兰元/美元 0.8647 0.8644 +0.03 +5.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2183 1.2179 +0.03 -0.72 1.2271

欧元/英镑 0.8170 0.8169 +0.01 -1.53 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0197 9.0354 -0.17 +1.95 8.8474

美元/挪威克朗 5.8917 5.8975 -0.10 -2.88 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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