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亚洲 | 2014年 5月 9日 星期五 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动后收平，通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

* 人民币即期窄幅波动后收平
    * 中间价走弱
    * 4月中国通胀数据弱于预期
    * 对冲贸易数据带来的乐观预期
    * 本周累计收升0.5%

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期汇率 周五窄幅波动后收平，但日间多
数时间在贬值一侧波动。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期，令昨天贸易数据带来的乐观
情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡，波动区间明显收窄，成交量也有收缩。
    
    一外资行交易员表示，4月份CPI差强人意，让人担心国内经济复苏的强度。“4月出口
好转主要是受欧美需求转强拉动的，虽然下半年受这个因素人民币应该还是会走强，但短期
走势还是需要观察国内经济数据。”
    
    招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低
于市场平均预期，基本处于预期下限。汇率上看，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能
不大，除非未来贸易数据非常强劲。
    
    中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26
个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。 
    
    全球汇市方面，欧元周五欧洲盘中继续下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉提出强烈措辞，
使欧元升至两年半高点的涨势画下休止符。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                        
 在岸市场人民币兑美元       今日                上日    升贬
 即期成交价格               6.2280              6.2280  0.00%
 中间价                     6.1581              6.1557  -0.04%
 成交额                     143亿美元                   
                                                        
 日内相对于中间价最大波幅   -1.23% (上限±2%)   日高    日低
 日内波动幅度(pips)         91                  6.2247  6.2338
 2014年来即期升贬值幅度     -2.80%                      
 1年期美元/人民币掉期升水   0                           
                                                        
                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16  今日                上日    
 :59                                                    
 1年期NDF                   6.2140/70           6.207   
 CNH即期                    6.2303/10           6.2313  
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)
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