更新版 1-中国汇市：人民币窄幅波动后收平，通胀数据偏弱令市场预期恢复中性

* 人民币即期窄幅波动后收平 * 中间价走弱 * 4月中国通胀数据弱于预期 * 对冲贸易数据带来的乐观预期 * 本周累计收升0.5% (更新收盘报价和评论) 路透北京5月9日 - 人民币兑美元即期汇率 周五窄幅波动后收平，但日间多 数时间在贬值一侧波动。盘初公布的4月份通胀数据弱于预期，令昨天贸易数据带来的乐观 情绪恢复中性。市场供求大体趋于均衡，波动区间明显收窄，成交量也有收缩。 一外资行交易员表示，4月份CPI差强人意，让人担心国内经济复苏的强度。“4月出口 好转主要是受欧美需求转强拉动的，虽然下半年受这个因素人民币应该还是会走强，但短期 走势还是需要观察国内经济数据。” 招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，4月消费价格指数同比上涨1.8%，涨幅低 于市场平均预期，基本处于预期下限。汇率上看，人民币还会处于偏弱走势，大幅升值可能 不大，除非未来贸易数据非常强劲。 中国周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26 个月负增长，物价走低不仅是中国经济降温的滞后反映，也让通缩隐忧初现。 全球汇市方面，欧元周五欧洲盘中继续下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉提出强烈措辞， 使欧元升至两年半高点的涨势画下休止符。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2280 6.2280 0.00% 中间价 6.1581 6.1557 -0.04% 成交额 143亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.23% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 91 6.2247 6.2338 2014年来即期升贬值幅度 -2.80% 1年期美元/人民币掉期升水 0 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :59 1年期NDF 6.2140/70 6.207 CNH即期 6.2303/10 6.2313 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)