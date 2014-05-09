《中国信用市场观察》债市收益率曲线平坦化的逻辑

作者 徐永

路透上海5月9日 - 中国债券市场收益率曲线5月以来继续平坦化，国债和金融债10年与一年期限利差持续缩窄，均从一季度的历史3/4分位回落到1/2分位以下，且从收益率跌幅看，金融债超过国债，中长端大于短端，信用债各等级收益率亦普遍下行。

相较于一季度国债短端收益率快速下行，中长端收益率小幅跟跌的“牛陡”行情，4月以来，已迅速转换为短端快速上行后大体持稳，长端快速下行的“牛平”行情。

对于这波以中长端及金融债带头的牛平行情，目前多方有技术层面和理论层面两种解读，且都预期牛市行情将持续。

技术层面聚焦在投资户配置节奏。主要表现为一季度轻仓的配置户在陆续启动，并由一级中标利率下行，逐步影响二级市场情绪。

这其实从4月份的托管数据也可看出端倪。从商业银行的国债配置来看，前四个月的月增量分别为-92亿元人民币，-33亿，-161亿和651亿。显示可能受去年熊市行情惊吓，一季度银行都是逐步减仓，4月才开始加仓并实现较去年末的正增长。

而10年国债收益率4月份之前，较年初也是在10个基点(BP)内窄幅波动，4月之后才开始在定向降准和央行货币政策偏松信号引导下，一个多月时间下行近30个bp。

由于短端在一季度流动性宽松支撑下，收益率已累积较大跌幅，交易机会不如中长端。

至于金融债的表现优于国债的原因则是，在票息优势吸引下，除了银行外，基金类、证券类和保险等机构也在增持金融债。托管数据显示，后三类机构前四个月共减持国债38亿元，但仅增持国开债就达到810亿。

加之国开债还有降低棚户区改造融资成本等方面的预期，在金融债近期二级市场流动性较好的情况下，仅周五10年国开债收益率就快速下行超过20个bp，一度达到5%。

**泰勒规则主导**

理论层面对这波中长端滞后短端的牛平行情，则多聚焦在泰勒规则。

泰勒规则是在以传统货币供应量为调控目标的货币政策遭到挑战后，由约翰泰勒在1993年根据美国货币政策实践而提出的一套新理论，一般认为较为符合货币数量调控向价格调控的过渡，且深刻影响了中国央行近年来的货币调控思路。

事实上，在一季度的央行货币政策执行报告中，也专门指出健全中央银行的利率调控框架，强化价格型调控和传导机制。

简单来说，泰勒规则认为名义利率调整应该根据通胀缺口和产出（GDP)缺口的实际情况，而相应作出调整。比如通胀低于目标，应降低名义利率；而当经济过热或有通胀风险时，可以调高名义利率。

中国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅已从去年10月的3.2%阶段高点下行到4月的1.8%，并创18个月来新低；一季度国内生产总值（GDP）增速也创下7.4%的一年半低位，这被认为是利率中枢应该下降的内在动力。

在这种情况下，不仅货币市场利率、债券收益率、贷款利率还是资产回报率等，都应该下行。表现在债券市场上，对于此前的牛陡行情修复，一度还有是短端上涨服从长端，还是长端下降跟随短端的争论。显然，如果遵循泰勒规则，就应该是长端追随短端继续下行。

不过仅仅是针对泰勒规则的讨论，市场也有争议。比如有机构认为，基本面和通胀去年和今年变化不大，之所以一个是熊市，一个是牛市，是在于风险偏好的变化。去年的风险偏好高，带动收益率上行；今年风险偏好降低，收益率应该下行。

风险偏好确实影响了去年和今年的债市，但应该看到去年下半年的债市大熊，除了同业业务等因素外，通胀数据从5月之后一直走升，也是有内在支撑的，和今年通胀下行还是有区别。

另外，风险偏好下降似乎不能解释近期各种评级信用债的牛市行情。风险偏好下降信用利差应该扩大，而现在信用利差是在缩小的。

以五年期AA+中票收益率来看，信用利差已经从之前的超过3/4分位回到1/2分位。

**本轮牛市路线图**

事实上，风险偏好在经过年初的信托兑付风险和超日事件下降之后，从部分银行弃国债增持企业债和金融债来看，有可能已经重新提高了。

这会使得本轮牛市的路线图较有可能是：短端利率债+高等级信用债---中长端利率债---低等级信用债，最后信用利差收缩到一定程度后，将可能新一轮熊市行情。

之所以仍有熊市的预期，悬在机构心头的一把达摩克利斯之剑就是，央行在此轮行情中的态度并不明确，如果遵循泰勒规则，央行似乎有调低正回购利率的必要，但至今并没有调整。

这显示在经济结构调整仍在进行过程中，央行可能并不希望货币政策过松，且从非金融企业一般贷款加权利率来看，3月末也是比去年末高0.23个百分点。

不过贷款利率走高，较有可能是受存款分流和贷存比限制等原因影响，是金融政策层面的抑制，从央行官员近期关于货币市场基金同业存款交纳准备金的建议来看，若政策一旦施行，存贷比限制也将缓解。

从工业企业和非金融上市企业的收入增速继续下滑来看，实体经济融资利率仍有下降的动力，这可能也是支撑债券收益率继续下降的主要原因。

不过债市空方的观点仍然需要关注。一是利率债净供给的高峰即将到来，且按照管理，6月份开始将有4,000亿地方政府债的供给，目前各地方政府已陆续披露各自的额度规模。

二是基本面也有转暖情绪，4月PMI和进出口数据都好于预期，CPI未来也有上涨动力。

另外则是超储率的低位。今年虽然流动性宽松，但超储率3月末只有1.8%。因此有市场机构认为，超储率与货币利率的关系，已从之前的负相关转为正相关，即超储率低，货币利率也将走低。