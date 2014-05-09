台湾金融：3月银行与汇率有关外币选择权交易量较上月跌12.1%

路透台北5月9日 - 台湾央行周五公布的最新资料显示，3月份台湾银行衍生性金融商品交易总量较上月升6.88%；但其中与汇率有关的纯外币选择权(含买入选择权及卖出选择权)较上月跌12.1%。

台湾金管会近来严查银行承作TRF(目标可赎回远期合约)的风险控管，令银行端对销售该项商品心存忌惮。TRF在银行一般被归类为与汇率有关的外币选择权的一种。

台湾央行官员指出，从统计数据来看，与汇率有关的外币选择权交易量在今年1月达到历史高位纪录逾7兆台币，随后则回跌，3月仍然持续这个下滑的趋势。

以交易比重来看，与汇率有关的外币选择权也从1月的历史高峰41.42%下滑到24.98%，已慢慢回到去年的平均水准。

以央行一季公布一次的银行衍生性金融商品未结清契约名目本金余额来看，2013年年底与汇率有关的选择权(含台币及外币)余额为8.527兆台币，较2012年年底(3.918兆)大幅成长117.64%。央行尚未公布今年第一季季底的余额。

以下为2012年7月以来银行衍生性金融商品的交易量概况：

时间 交易总量(兆台币) 与汇率有关 交易比重(%)

外币选择权(兆台币)

2014/03 14.600 3.647 24.98

02 13.660 4.149 30.37

01 17.205 7.127 41.42

2013/12 10.889 1.511 13.88

11 11.488 2.281 19.86

10 11.904 2.794 23.47

9 11.656 3.060 26.25

8 12.695 2.814 22.16

7 12.891 2.631 20.41

6 11.716 2.258 19.27

5 14.521 3.538 24.37

4 11.769 2.551 21.68

3 11.714 2.504 21.38

2 9.020 2.077 23.03

1 12.524 2.881 23.00

2012/12 8.166 1.033 12.65

11 9.614 1.433 14.90

10 10.154 1.770 17.43

9 9.684 1.517 15.67

8 10.871 1.594 14.67

7 10.420 1.564 15.01