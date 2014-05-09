《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月9日

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:10时,1港元=0.80314人民币HK DCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 万科 7.26 11.83 0.76 深物业 6.63 4.94 1.67 南玻 7.23 5.50 1.64 深康佳 4.00 2.73 1.82 ST中华 5.72 2.65 2.69 ST中冠 9.13 4.56 2.49 深深宝 7.80 7.66 1.27 深华发 7.22 3.65 2.46 深赤湾 12.80 10.85 1.47 招商地产 15.94 16.25 1.22 特力 10.48 5.96 2.19 飞亚达 7.15 6.01 1.48 一致药业 36.58 33.96 1.34 深深房 3.95 2.87 1.71 ST盛润 6.16 5.66 1.36 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.55 3.55 2.30 深国商 14.53 8.87 2.04 深赛格 4.42 2.79 1.97 宝石 22.63 12.90 2.18 小天鹅 9.15 9.08 1.25 粤高速 2.97 2.42 1.53 晨鸣纸业 4.23 3.79 1.39 ST珠江 3.55 2.52 1.75 美菱电器 4.74 4.82 1.22 大冷股份 9.20 6.25 1.83 粤电力 4.68 4.43 1.32 佛山照明 9.82 6.90 1.77 江铃汽车 25.40 28.23 1.12 沙隆达 12.21 8.42 1.81 苏常柴 7.79 4.74 2.05 威孚高科 24.50 23.65 1.29 古井贡酒 18.84 16.26 1.44 ST东海 5.86 4.86 1.50 长安汽车 11.26 13.96 1.00 京东方 2.12 1.87 1.41 鲁泰 8.77 10.82 1.01 本钢板材 3.00 2.32 1.61 张裕 24.64 19.49 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。