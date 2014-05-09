《路透晚报》--5月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：震荡收高，多支个股因增长前景向好而上扬

日本股市周五在震荡交投中上扬，三菱重工业和东芝因增长前景强劲而上涨，而乌克兰危机的疑虑仍令投资者不安。日经指数收高0.3%至14,199.59点，此前早盘一度下滑。本周该指数下跌1.8%。东证股价指数升0.5%至1,165.51点，JPX-Nikkei 400指数涨0.5%至10,610.37点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，数据显示经济不振拖累大盘走弱

中国股市沪综指缩量收跌。今日受PPI等数据偏弱影响，大盘继续弱势震荡，个股普跌。分析师指出，当前经济不振，尤其是房地产行业逐步降温对市场影响较大，股指继续处于回落通道内。沪综指收报2,011.241点，跌4.0326点或0.2%，本周沪综指累计跌 0.75%；上证A股今日成交额574亿元人民币，上日成交金额为594亿元。沪深300指数收报2,133.911点，跌0.07%。

--香港股市： 恒指小幅收高，然电信类股回吐涨幅令涨势受限

香港股市小幅收高。电信类股波动及长城汽车重挫，导致恒指本周下跌1.8%。恒生指数 .HSI 收高0.1%，报21,863点。恒生国企指数 .HSCE 跌0.5%，本周下跌1.2%。中国三大运营商股价抹去周四的大部分涨幅，交投震荡。但博彩类股转为上涨，几乎收复周四在中国银联宣布打击非法支付渠道的新举措后录得的跌幅。

--汇市：欧元欧洲盘中续跌，然市场对美元涨势缺乏信心

欧元欧洲盘中继续下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉提出强烈措辞，使欧元升至两年半高点的涨势画下休止符。德拉吉周四在欧洲央行会后记者会上表示，强势欧元“令人严重关切”，并称在6月会议上将采取更多行动以支撑成长及拉高通胀。欧元受此打压大幅下挫。但伦敦很多分析师和交易员怀疑，这是否足以明确终止欧元走强的趋势。0823GMT，欧元兑美元较周四纽约汇市尾盘再下跌0.1%至1.3825。欧元回软至上周五的水平，总体来说接近欧洲央行决策者过去两个月所担心区间的高端。

--欧元债市：低评级公债收益率降至新低，受欧洲央行宽松暗示牵动

低评级欧元区公债收益率(殖利率)降至新低，此前欧洲央行谈话巩固市场预期央行准备下个月祭出新刺激政策。标准普尔(S&P)将葡萄牙债信评级展望由负面上调至稳定，提振利多人气，并给葡萄牙进一步提供支撑，葡萄牙10年期公债收益率下跌2个基点至3.45%，创下2006年初以来最低。意大利、西班牙及爱尔兰10年期公债收益率分别触及记录低点2.91%、2.87%及2.68%，表现优于德国公债的持平。

--国际油市：布兰特原油持稳108美元上方，受乌克兰和利比亚因素支撑

布兰特原油持稳在每桶108美元上方，受乌克兰形势再度紧张及利比亚供应继续受限的支撑，但本周周线仍料将连续两周下滑。不过伊朗和几个大国就终止伊朗核计划的谈判缓慢而稳定地进展，使油价涨势受限。0835GMT时，布兰特6月原油期货涨0.74美元，报每桶108.78美元，前一交易日收低0.09美元。该合约本周料累计下滑0.5%。美国原油期货升0.74美元，报每桶101.00美元。本周料创下三周来首次周线上涨，受上周美国原油库存意外下降影响。

--金属期市：伦敦期镍暴涨至26个月高位，因供应忧虑严峻

伦敦期镍两年多来首次升穿每吨20,000美元，一度上涨约6%，因一系列供应忧虑引燃对镍的需求。1月在印尼颁布原矿出口禁令之后，镍价开始发力。现在中国含镍生铁厂商原材料供应的选择越来越少，不锈钢厂商转而购买精炼镍。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍最高跳涨5.7%，触及2012年2月以来最高每吨20,500美元，0837GMT时回落至20,176美元，日内上涨3.97%。今年迄今LME期镍价格大涨47%，光是本周已经上涨11.5%。

--全球金市：金价受乌克兰因素支撑，但周线料连续第二周下滑