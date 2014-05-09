《中国债市每日综述》逼空行情助10年政金债收益率创近七个月新低

* 现券暖势不改，10年政金债收益率创近七个月新低

* 各类机构竞先入市，推动前期踏空机构加快入场节奏

* 周内现券收益率下行幅度已多，但短期暖势动能仍在

* 然风险也不得不防，部分机构更看好中短期债券品种

路透北京5月9日 - 中国银行间债市周五现券暖势不改，10年政金债收益率一度创出近七个月新低。市场人士表示，流动性预期仍偏乐观，各类机构竟先入市令债券需求热络，进而推动前期踏空机构加快入场节奏，环环互动，力推一二级收益率大幅下行。

不过，市场人士也指出，虽然周内现券收益率下行幅度已多，但短期内暖势动能仍在。不过风险也不得不防，交易机构宜顺势而为，部分机构更看好中短期品种。

“这周债市的小牛市更多地体现的是不同品种之间相互带动，短端下得多，需求就可能会放宽到中端，延伸到同期限等级更低的品种，”华南一银行理财投资经理称，“就像一湾水，有一块水浅了，其他地方的水就往那冲，然后水面又平了。”

北京一基金资深人士同意上述观点。他进一步表示，本周的债市体现出一定的“逼空行情”。货币政策执行报告透露出压低无风险利率的明显信号后，前期踏空的机构转入抢券模式，推动一二级市场收益率大幅走低。

他并指出，当前利率债收益率曲线已经很平坦，进一步趋势性行情需央行透露出更明确的货币政策引导信号。基于防风险的考量，预计央行短期内政策略偏松的可能性不大，故不宜激进做多；看好中期利率债和中短期中等评级信用债，其进可攻，退可守。

上述理财经理也指出，负债成本的跌幅不似资产收益那般迅猛，中期终将达成新的平衡；短期内，看好收益率下行还会“再飞一会”。

国信证券固定收益团队最新报告指出，一年政金债横亘在4.5%的制约来自于公开市场利率稳定在4%，其认为这个公开市场操作模式无法维持下去，后期将以两种可能来体现变化：1、在4%利率不变的情况下，缩量发行正回购（本质上体现为数量型招标的模式）；2、调降4%的发行利率。无论哪种模式出现，当市场感受到后，牛平的格局将走向牛陡的格局。

五一小长假后的一周，此前走势相对平稳的中国债市突然爆发牛市行情。市场人士指出，从表面原因看，弱经济和资金宽松是本轮行情的主要推手；但更深层次原因是，此前机构的心态都偏过于谨慎，对于风险更为忌惮，债市布局也倾向保守，一旦市场预期转好，被长时间压抑的需求快速爆发，从而引发羊群效应。

剩余期限约9.71年的固息国开债最新报价对应收益率 为5.1488%/5.0321%，上日尾盘为5.2257%/5.1301%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报93.326元，较上日结算价涨0.284元，或0.31%。

**主要回购走势淡然，预期仍偏乐观下周压力不大**

与风起云涌的现券相比，中国银行间资金市场周五表现略显淡静，主要回购 加权利率仅窄幅波动，三个月shibor继续走低，跌幅则较上日略收窄。

虽然下周后半段可能面临存款准备金调整，以及缴纳税款等因素扰动，但机构看法仍偏乐观，称短期内流动性不足多虑。

北京一银行交易员认为，“今天资金还是非常宽松。下周应该还好，总的来说，问题不大。”

他并表示，下周四(15日)存款准备金例行调整，据其感觉，小规模补缴的可能性较大。虽然同时开始还有税款上缴，但就现有资金总量和机构心态来看，上述因素对资金面的扰动应该有限。

至于同业存单发行主体的扩容，交易员认为，除了推进利率市场化意义，对货币市场的即时影响并不大。

“(NCD)平时也没什么交易，(扩容)不会对资金总量有什么影响。”上海一银行交易员指出。

浙商银行股份有限公司周四稍晚公布，今年同业存单(CD)发行额度为100亿元人民币。此前仅有工行 等10家大型国有银行及规模较大股份制银行，列入试点发行范围。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,136.27亿元，上日为9,023.07亿元；其中隔夜品种成交8,042.50亿元，上日为8,192.17亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2082 2.2222 -1.40 8,042.50

七天 3.1729 3.2034 -3.05 585.92

14天 3.0842 3.1229 -3.87 246.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6400 3.3200 -68.00 2,632.71

七天 2.7000 2.4200 +28.00 266.58

14天 3.0000 2.9000 +10.00 33.78

回购定盘利率

其中:隔夜 2.2400 2.3200 -8.00 --

七天 3.2002 3.2325 -3.23 --

14天 3.1500 3.1000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.2205 2.2300 -0.95 --

七天 3.1940 3.2040 -1.00 --

三个月 5.3909 5.3992 -0.83 --