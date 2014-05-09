香港个股：招商局国际委任李建红接替傅育宁为公司新主席

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月9日 - 招商局国际 周五宣布，傅育宁因工作调动辞去主席及执行董事职务，即日起生效，董事会同时委任李建红为公司新主席。
傅育宁上月23日退休招商局集团董事长，并改任华润集团董事长，代替涉嫌严重违纪违法而遭免职的宋林。
现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任招商局国际主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。
李建红现年亦为57岁，在加入招商局国际前曾在中远集团工作，历任中远总公司总裁助理、远洋地产 主席等职位。
招商局国际主要从事码头营运，及物流服务等。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。